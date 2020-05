Amore Adesso di Zucchero è un invito alla speranza, l’Italia riparte dalla Fase 2

Amore Adesso di Zucchero è un messaggio di speranza che risuona in una Piazza San Marco deserta. Così, Adelmo Fornaciari ha voluto far sentire la sua presenza in un momento di forte incertezza per il Paese che in queste ore sta affrontando l’avvio di una complicata Fase 2.

Il brano proposto al piano a Venezia è un remake di No Time For Love Like Now di Michael Stipe e Aaron Dessner. Il video della performance da Piazza San Marco sarà disponibile a cominciare da martedì 5 maggio.

“Da una deserta PIAZZA SAN MARCO a VENEZIA, Zucchero lancia un messaggio di speranza ed esegue per la prima volta “AMORE ADESSO!”, adattamento italiano di “No Time for Love Like Now” brano di MICHAEL STIPE e AARON DESSNER. Da Martedì su YouTube la performance del brano inedito”.

I concerti di Zucchero a Verona sono confermati

Per il momento, i concerti di Zucchero a Verona sono confermati. A esprimere perplessità era stato lo stesso artista, che aveva espresso perplessità in merito al corretto svolgimento degli eventi che dovrebbero tenersi nel mese di settembre. Non ci sono ancora notizie ufficiali sui concerti che si terranno nei prossimi mesi e dopo l’estate, né le modalità con le quali si potrà accedere in caso di conferma. Il tour mondiale dedicato a D.O.C. è già stato rimandato.

Zucchero è stato anche uno degli ospiti dell’ultima edizione del Concertone del Primo Maggio, rivisto in una versione a distanza, nel quale ha fatto una battuta che ha presto fatto il giro della rete, oltre alla parlare della condizione dei lavoratori dello spettacolo ancora troppo precaria: