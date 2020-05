15 regali economici per le Festa della Mamma

La Festa della Mamma è un evento speciale, un’occasione per dimostrare quanto teniamo a una persona che si è presa (e continua a prendersi) cura di noi da sempre. Per renderla felice non devi necessariamente spendere cifre astronomiche perché, come si sa, basta il pensiero. Puoi infatti trovare tantissimi prodotti originali per valorizzare questa ricorrenza. Ecco 15 idee regalo economiche per la Festa della Mamma, con una selezione delle migliori proposte da 30 a (meno di) 100 euro.

Regali per la Festa della Mamma sotto 30 euro

Se desideri fare un piccolo pensierino, puoi acquistare un regalo per la Festa della Mamma su Amazon: all’interno dell’e-commerce ci sono numerose proposte davvero interessanti. A meno di 100 euro si possono comprare smartband, accessori per lo smartphone, zainetti e prodotti per la cura del corpo. Ovviamente se preferisci qualcosa di più puoi consultare la nostra lista dei migliori regali per la Festa della Mamma, con soluzioni per tutte le fasce di prezzo fino ai prodotti più esclusivi.

Supporto magnetico per auto WUTEKU

Per la Festa della Mamma un regalo davvero economico è il supporto magnetico WUTEKU, un sostegno per bloccare lo smartphone sul cruscotto dell’auto in maniera sicura e pratica. Si tratta di un modello universale, adatto sia a device Android che iOS, con il quale fissare il telefono tramite l’attrazione magnetica, per evitare di perdere tempo e distrarsi con i classici sistemi a gancio. In questo modo è possibile attivare il GPS del cellulare, per seguire le indicazioni stradali senza togliere l’attenzione dalla strada, usando il supporto non solo sulla propria macchina, ma su qualsiasi altro veicolo.

Bombe da bagno Liberex

Con un prezzo veramente ridotto puoi acquistare le bombe da bagno Liberex, un set composto da 6 sali idrosolubili in acqua perfetti per rendere ogni momento che vorrà estremamente rilassante. Il loro effetto idratante consente di nutrire la pelle durante l’immersione, con una sensazione effervescente piuttosto piacevole per ridurre lo stress. All’interno ci sono oli essenziali naturali, per un trattamento di aromaterapia molto gettonato dalle donne di tutte le età. Le essenze sono di origine vegetale, con proprietà calmanti e lenitive, grazie a estratti di camomilla, cannella, rosmarino, lavanda e rosa.

Smartband Xiaomi Mi Band 4

Per una mamma sportiva un regalo adatto è sicuramente lo smartband Xiaomi Mi Band 4, un bracciale smart moderno e avanzato, ma anche un prodotto molto economico che non richiede una spesa eccessiva. Il dispositivo presenta un bellissimo display AMOLED touchscreen da 0,95 pollici, con batteria da 135 mAh e un’autonomia fino a 20 giorni. Il device è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 50 metri di profondità, quindi si può usare per praticare nuoto o andare in piscina. Tra le funzionalità ci sono i programmi di allenamento, il collegamento Bluetooth 5.0 per la sincronizzazione con lo smartphone, il contapassi e il monitoraggio delle calorie bruciate.

Zaino casual VBIGER

Un’ottima idea regalo a basso costo per la Festa della Mamma è lo zaino casual proposto da VBIGER, ideale per la vita di tutti i giorni. Questo modello è piuttosto pratico e si abbina a qualsiasi stile, con un look vintage molto cool. Ad esempio, si può utilizzare per una gita fuori porta, per andare a lavoro, durante le amiche, e non solo. Il design è curato e i materiali di alta qualità, con cuciture resistenti e una grande capacità interna, per ospitare tutti gli oggetti necessari in modo organizzato.

Powerbank Anker PowerCore 20100

Se non puoi spendere una cifra elevate per un nuovo telefono, puoi comunque optare per un powerbank, un dispositivo che consente di aumentare la durata della batteria, utile soprattutto per i device con qualche anno alle spalle. Un dispositivo economico è l’Anker PowerCore 20100, un caricabatterie compatto portatile da 20100 mAh, compatibile con Android e iOS e dotato anche di un cavo micro USB.

Regali per la Festa della Mamma sotto i 50 euro

Rimanendo sui regali per la mamma economici, nella fascia fra i 30 e i 50 euro si possono trovare diverse proposte interessanti. In particolare, sono disponibili accessori per la casa, attrezzi per la cucina, prodotti per il benessere e ovviamente dispositivi elettronici, ormai i più desiderati da adulti, bambini e anziani. In questa selezione abbiamo scelto alcuni dei prodotti più accattivanti, da regalare a una mamma sportiva, un’appassionata di cucina e alle donne che lavorano tutto il giorno fuori casa.

Thermos acciaio inox Re Flack

Bere molta acqua è molto importante, per stimolare la diuresi e depurare l’organismo, evitando l’accumulo di liquidi e tossine. Per questo motivo è indispensabile idratarsi durante tutta la giornata, ad esempio usando il thermos in acciaio inossidabile Re Flack. Questo contenitore termico è caratterizzato da un design moderno e accattivante, con rivestimento rosso scuro e una capacità di 1.200 ml. È privo di sostanze pericolose per la salute, con una superficie facile da pulire e da igienizzare, inoltre può contenere sia bevande calde che fredde.

Trova chiavi Tile Style

Un’idea regalo economica per la Festa della Mamma, ma al contempo veramente originale, è il dispositivo trova chiavi Tile Style. In pratica è un supporto piccolo e compatto, che puoi mettere in qualsiasi posto, ad esempio nella tasca dei jeans o nello zainetto, attaccandoci le chiavi della macchina o di casa. Dopodiché basta schiacciare il pulsante due volte, in questo modo se non trovi le chiavi e vai di fretta è possibile localizzarle immediatamente, facendo squillare il device dallo smartphone. L’apparecchio è impermeabile e funziona tramite Bluetooth, con raggio d’azione fino a 60 metri.

Speaker portatile Anker SoundCore

Un regalo per la Festa della Mamma su Amazon, per una donna appassionata di musica, è lo speaker portatile Anker SoundCore 2. Questo dispositivo è dotato della connessione Bluetooth 5.0, per assicurare una sincronizzazione perfetta con lo smartphone, evitando ritardi nel segnale e interruzioni nella riproduzione dell’audio. La potenza è di 12W, con sistema BassUp per un suono avvolgente e profondo, certificazione IPX7 per usarlo anche all’esterno, tecnologia che riduce le distorsioni e doppi driver al neodimio.

Mini frullatore Breville Blend Active Pro

Un prodotto originale e molto utile è il mini frullatore Breville Blend Active Pro, un dispositivo eccezionale in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ad esempio, è adatto alle donne sportive, oppure alle persone che vogliono prepararsi un succo naturale anche a lavoro, in modo pratico e veloce. Questo modello infatti è portatile e di piccole dimensioni, inoltre la parte superiore si trasforma in bicchiere, per fare una centrifuga in pochi istanti. La custodia è in neoprene, con una potenza di 300W e una capacità di 500 ml.

Macchina per la pasta Atlas 150

Come idea regalo economica per la Festa della Mamma, per una persona appassionata di cucina è possibile acquistare la macchina per fare la pasta a mano Atlas 150. Con un design made in Italy e una struttura robusta in acciaio cromato, l’attrezzo è perfetto per tirare vari tipi di pasta, come sfoglie per i tagliolini, le fettuccine o le lasagne. La larghezza della pressa è regolabile, con uno spessore che può andare da un minimo di 0,6 mm fino a un massimo di 4,8 mm, inoltre anche la larghezza può essere configurata a seconda delle proprie esigenze.

Regali per la Festa della Mamma sotto i 100 euro

Se sei arrivato/a fin qui significa che vuoi spendere un po’ di più, scegliendo un regalo economico per la Festa della Mamma, ma rimanendo in uno specifico range. In questo caso non devi preoccuparti, infatti nella fascia di prezzo tra 50 e 100 euro la scelta è veramente ampia e variegata, con prodotti per il beauty, dispositivi elettronici più avanzati e persino oggetti per l’arredamento della casa. Ecco alcune delle migliori proposte che puoi trovare su Amazon.

Cofanetto L’Oréal Paris Les Chocolats

Quale regalo migliore per la Festa della Mamma di un cofanetto per il make-up Les Chocolats di L’Oréal Paris, una delle marche più prestigiose nel settore beauty e cosmetica. Dentro c’è una collezione di 6 rossetti per le labbra, realizzati con una formula speciale con effetto coprente e sapore di cioccolato. Naturalmente è un modo per andare sul sicuro, in più è possibile ricevere direttamente la confezione regalo per un prodotto già pronto per la consegna finale. Il set comprende le nuance rosa, nude, marrone e rossa, per un rossetto a lunga durata da abbinare a un’esperienza sensoriale emozionante.

Set di mini cocotte Le Creuset

Realizzate in gres, questo set di mini pentole di Le Creuset è davvero uno splendido regalo per una mamma, un’idea originale per un prodotto da acquistare su Amazon a un prezzo veramente eccezionale. Si tratta di mini cocotte con uno stile elegante e raffinato, in grado di abbinarsi con qualsiasi design della cucina, per preparare e servire dessert, antipasti, creme e mini porzioni di grande effetto. Possono essere messi sia in frigorifero che in forno, infatti resistono a una temperatura compresa tra -18 e +260 gradi, con un volume di 200 ml ciascuna.

Correttore posturale Upright Go

Una delle migliori idee regalo economiche per la Festa della Mamma è il correttore posturale Upright Go, un apparecchio che controlla l’inclinazione durante l’allenamento per evitare posture errate. È composto da un sensore che si poggia sulla schiena con un adesivo gel, dopodiché basta scaricare l’app per Android e iOS, per verificare in tempo reale l’allineamento della colonna vertebrale. Il device monitora la postura durante tutta la giornata, per poi mostrare analisi dettagliate e capire come migliorare.

Giradischi ION Audio Max LP

Per una mamma alla quale piace ascoltare la musica con un sound retrò, una scelta adeguata è il giradischi ION Audio Max LP, un ottimo dispositivo proposto su Amazon a un prezzo in promozione piuttosto vantaggioso. La base presenta eleganti finiture in legno per un aspetto vintage, con regolatore a 3 velocità, uscite RCA standard e supporto per il collegamento con il cavo USB. Si possono ascoltare dischi in vinile da 33, 45 e 78 giri, con audio di alta qualità grazie al software EZ di ION. Inoltre, puoi anche comprare un vinile, rendendo il regalo ancora più completo.

Orologio da muro Smile CalleaDesign

Per l’arredamento della casa un regalo che sarà sicuramente molto gradito è l’orologio da muro Smile di CalleaDesign, con un design compatibile con qualsiasi stile decorativo, moderno o classico, oltre a una selezione di ben 24 colori differenti tra cui scegliere. Le dimensioni sono abbastanza compatte, 30×30 cm, con un meccanismo di precisione con tecnologia tedesca super silenzioso. È costruito in legno MDF verniciato, con alimentazione a batterie incluse, lancette in alluminio, certificazione e garanzia del produttore.