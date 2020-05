15 idee regalo per la Festa della Mamma da non perdere

Il 10 maggio è la Festa della Mamma, un’occasione importante per dimostrare tutto il nostro affetto e riconoscimento. Ovviamente l’amore non si dimostra con un regalo, ma farlo rimane sempre un modo carino per farla sentire speciale, soprattutto acquistando un prodotto utile in base ai suoi hobby e alle sue passioni. Vediamo subito 15 idee regalo per la Festa della Mamma.

Idee regalo tech per mamme che amano la musica

I regali tech per la Festa della Mamma sono sempre un’ottima idea, infatti la tecnologia è un’eccellente opzione per fare colpo. Per le mamme alle quali piace ascoltare la musica durante il giorno, ad esempio mentre lavorano da casa o si dilettano in cucina, una soluzione adeguata sono le cuffie wireless. In commercio puoi trovare tantissimi modelli differenti, con prodotti per tutte le fasce di prezzo fino ai top di gamma della Beats, con dispositivi in-ear da inserire nell’orecchio oppure on-ear con design avvolgente, altrimenti puoi acquistare un diffusore da sistemare in qualsiasi punto dell’abitazione.

Cuffie true wireless JBL Tune 120TWS

Tra i migliori regali per la Festa della Mamma, se la destinataria è un’appassionata di musica, ci sono le cuffie true wireless JBL Tune 120TWS. Si tratta di un dispositivo moderno, auricolari con profilo in-ear comodi da usare e pratici in ogni occasione, da portare sempre con sé durante la giornata, anche per fare sport. Questo modello assicura un’autonomia fino a 4 ore, ha la connettività Bluetooth 4.2 e un microfono integrato, con driver da 5,8 mm e sistema JBL Pure Bass per un audio di altissima qualità.

Diffusore audio Bose SoundLink

Se vuoi davvero sorprendere la tua mamma puoi regalarle il diffusore audio Bose SoundLink, un apparecchio leggero e compatto per ascoltare la musica in casa, ideale per eventi e occasioni speciali. Il device si collega allo smartphone tramite connessione Bluetooth, in modo completamente wireless, con una distanza massima fino a 30 metri. Il dispositivo è veramente compatto, perciò è possibile sistemarlo in qualsiasi punto senza ingombro, con batterie agli ioni di litio ricaricabili, autonomia fino a 6 ore, microfono e vivavoce integrati, per usare il diffusore anche con i sistemi di voice assistant come Siri.

Cuffie wireless on-ear Bose 700

Per la Festa della Mamma idee regalo come le cuffie wireless on-ear Bose 700 sono senza dubbio una scelta perfetta, soprattutto per una persona che ama ascoltare la musica in ogni momento della giornata. In questo caso stiamo parlando di prodotti di fascia alta, un modello senza fili top di gamma proposto in edizione limitata, con sistema di cancellazione del rumore e regolazione a 11 livelli, integrazione dell’assistente vocale Alexa di Amazon e Google Assistant, con un design elegante e raffinato. L’autonomia arriva fino a 20 ore, con comandi touch, padiglioni in alluminio e connessione Bluetooth con lo smartphone.

Idee regalo tech-beauty

Nonostante possa sembrare un cliché, ogni donna passa molto tempo curando il proprio look e il benessere personale, dall’idratazione del viso allo stile dei capelli. Per una mamma appassionata del look, che non esce di casa senza prima essersi truccata, sul mercato sono presenti diversi regali tech-beauty per la Festa della Mamma. Ad esempio, puoi comprare dei pennelli per il make-up, una piastra per lisciare i capelli, oppure un massaggiatore per detergere la pelle e dare un po’ di sollievo dopo una giornata faticosa.

Pennelli per il trucco professionali Bestope

Se la tua mamma è una vera beauty-addicted, che ama prendersi cura del suo aspetto, un’idea regalo per la Festa della Mamma adeguata è il set di pennelli professionali per il make-up Bestope. Si tratta di un’opzione perfetta se non vuoi spendere troppo, ma senza rinunciare a fare bella figura. All’interno ci sono 16 pennelli differenti per il trucco di occhi, labbra e sopracciglia. Il rivestimento è realizzato con capelli sintetici vellutati, con manico in legno e design moderno, una configurazione che assicura una pennellata omogenea e precisa.

Piastra per capelli Imetec Bellissima

Per avere sempre capelli lisci e perfetti è indispensabile avere una piastra per capelli professionale. In questo caso puoi comprare la Imetec Bellissima My Pro Steam, un dispositivo che sfrutta il vapore per garantire un risultato ottimale con qualsiasi tipo di capello. Grazie a tecnologie innovative è possibile ottenere vari effetti, ad esempio anti-crespo, per una capigliatura luminosa a prova di umidità. L’apparecchio è leggero e facile da maneggiare, con 3 livelli di temperatura da impostare a 170, 200 e 230 gradi, con superficie in ceramica e sistema di sicurezza con autospegnimento.

Spazzole per detergere il viso YRCBHJ

Sei ancora indeciso su quale regalo acquistare per la Festa della Mamma? Se vuoi farla davvero contenta ecco un prodotto originale, con il quale potrà curare il proprio benessere, la spazzola YRCBHJ per detergere il viso. Tramite una tecnologia a onde soniche, il supporto emette delle piacevoli vibrazioni che danno sollievo durante la pulizia della pelle, aiutando a rimuovere tutte le tracce di make-up e lo sporco accumulato durante la giornata. Essendo realizzata in silicone, la spazzola è igienica e facile da sanificare, con rivestimento impermeabile e 5 livelli diversi di intensità.

Idee regalo per mamme sportive

Al giorno d’oggi sempre più persone curano il proprio corpo, per preservare la salute e rimanere nel pesoforma ideale. Con una mamma alla quale piace fare sport le possibilità sono numerose, infatti senza spendere una cifra eccessiva puoi acquistare attrezzi per l’allenamento in casa, come lo stepper o la mini-cyclette. Se invece hai una mamma che ama fare attività all’aria aperta, in questo caso l’opzione giusta potrebbe essere uno dei migliori smartwatch da donna, per monitorare le prestazioni e la frequenza cardiaca.

Smartwatch Honor Band 5

Per una donna che si mantiene in forma, recandosi in palestra o andando a correre al parco, tra i migliori regali per la mamma sportiva c’è lo smartwatch Honor Band 5. Il dispositivo è ideale se vuoi comprare un prodotto economico, ma funzionale e moderno, perfetto per il fitness e l’attività cardio. Questo smartband cinese è dotato di cardiofrequenzimetro per monitorare i battiti cardiaci, sistema di analisi della qualità del sonno, contapassi e rilevamento delle calorie bruciate. All’interno ci sono diversi programmi per gli allenamenti, si possono visualizzare le notifiche dello smartphone ed è impermeabile fino a 50 metri di profondità.

Stepper fitness Sportstech STX300

Alcune persone preferiscono allenarsi a casa, una soluzione che consente di approfittare di qualsiasi ritaglio di tempo libero per fare attività fisica. Un’idea regalo per una mamma sportiva è lo stepper per il fitness domestico Sportstech STX300, un modello multifunzione per tonificare le gambe e i glutei. Il dispositivo è compatto e si può riporre facilmente sotto il letto, quindi non ingombra, consente di eseguire sia movimenti verticali che laterali, inoltre presenta vari livelli di resistenza per adeguarsi ai principianti e alle donne più allenate. Non manca anche un display digitale, sul quale vengono mostrate alcune informazioni in merito all’attività svolta.

Mini-cyclette Sportstech Stepper DFX100

Uno dei migliori regali per la Festa della Mamma, se vuoi comprare un dispositivo veramente originale, è la mini-cyclette Sportstech Stepper DFX100. Si tratta di un apparecchio di piccole dimensioni, in grado di simulare il movimento delle gambe che si fa sulla cyclette, tuttavia ha le misure di uno stepper, perciò si può sistemare in qualsiasi punto, anche sotto la scrivania. Grazie a due grandi pedane è possibile poggiare i piedi in modo sicuro e stabile, poi basta impostare uno degli 8 livelli d’intensità ed eseguire movimenti accompagnati. Inoltre, è disponibile un’app per smartphone, con la quale registrare i risultati e le performance ottenute.

Idee regalo per mamme maniache del pulito

Hai una mamma “maniaca del pulito”? In questo caso le idee regalo non mancano, infatti puoi acquistare per lei un lavavetri magnetico, per semplificare il lavaggio delle finestre, oppure una scopa elettrica senza fili con serbatoio o, ancora, un robot aspirapolvere.

Lavavetri magnetico EasyULT

Tra i regali per la Festa della Mamma sono molto gettonati gli attrezzi per la pulizia della casa, soprattutto quei prodotti che possono velocizzare le faccende domestiche e rendere le operazioni più semplici, pratiche e veloci. Un’ottima scelta è il lavavetri magnetico EasyULT, uno strumento leggero e resistente realizzato in ABS, con il quale lavare e igienizzare i vetri dell’abitazione in modo davvero efficiente. Tramite il supporto magnetico basta appoggiare l’apparecchio alla finestra, per poi accompagnare il movimento senza fare sforzo, ottenendo un risultato perfetto con ogni tipo di vetro.

Scopa elettrica senza filo Hoover Freedom FD22G

Ad una mamma maniaca del pulito puoi regalare l’aspirapolvere Hoover Freedom FD22G, un modello di ultima generazione dotato di tecnologie innovative per la pulizia dei pavimenti. Questa scopa elettrica è un dispositivo wireless, quindi senza fili, ideale per i piccoli appartamenti e gli spazi stretti. Si tratta di un elettrodomestico di classe energetica A, con una rumorosità ridotta di appena 76 dB, un aspirapolvere senza sacchetto con serbatoio da 0,7 litri, dotato di batterie ricaricabili per un’autonomia fino a 25 minuti con una sola ricarica.

Aspirapolvere automatico iRobot Roomba 605

Se vuoi veramente aiutare la tua mamma, per la ricorrenza del 10 maggio un’idea in grado di rendere le faccende domestiche più semplici è il robot aspirapolvere. In particolare il modello iRobot Roomba 605 può pulire la casa da solo, in maniera completamente autonoma, muovendosi sui pavimenti e orientandosi con i sensori Dirt Direct, che evitano gli ostacoli e riconoscono i dislivelli. Questo apparecchio raccoglie tutta la sporcizia, non deve essere programmato e basta premere il pulsante Clean per avviare l’aspirazione della polvere.

Idee regalo per mamme fotografe

Negli ultimi anni la fotografia è diventato un hobby abbastanza comune, infatti con i moderni smartphone e una maggiore accessibilità delle macchine più avanzate, la tecnologia consente di migliorare le proprie capacità rapidamente. Per la Festa della Mamma idee regalo molto gettonate sono le reflex, altrimenti puoi optare per una delle migliori mirrorless o andare su accessori per aumentare la qualità dei selfie. Ecco alcuni suggerimenti utili per in vista della ricorrenza del 10 maggio.

Anello luminoso per selfie LayOPO

Per una mamma fotografa un regalo originale è l’anello luminoso per i selfie LayOPO, un cerchio per illuminare lo scenario da sistemare in cima a un treppiedi, con il quale ottenere la luce giusta per degli autoscatti perfetti. Il dispositivo presenta un telecomando, in questo modo è possibile attivare la luce a distanza, mentre sul sostegno c’è un fermo per bloccare lo smartphone. La fonte luminosa è a LED e dimmerabile, per scegliere fra 3 diversi tipi luce e 11 sottolivelli. Anche l’altezza del cavalletto è regolabile, per configurare il sostegno in modo ottimale, inoltre è compatibile sia con device Android che iOS, con alimentazione tramite cavo USB.

Polaroid Fujifilm Instax Mini 11

Una vera appassionata di fotografia non potrà non amare la polaroid Fujifilm Instax Mini 11, una macchina fotografica istantanea perfetta per gli amanti del vintage. Questo dispositivo è l’ultimo modello, dotato di tecnologie avanzate che assicurano scatti nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Le foto vengono stampate in tempo reale con formato 46×62 mm, mentre nella dotazione c’è l’obiettivo per i selfie con specchietto incorporato, due pulsanti per la gestione dell’otturatore e la macchina è compatibile anche con le pellicole delle versioni precedenti.

Reflex Nikon Coolpix B500

Se sei disposto a spendere un po’ di più, oppure se condividerai la spesa del regalo con fratelli o sorelle, per la Festa della Mamma regali come la macchina fotografica Nikon Coolpix B500 sono senza dubbio molto apprezzati. Questo modello digitale è leggero e compatto, con impugnatura ergonomica, sensore da 16 MP, Zoom 40x e una sensibilità ISO da 125 fino a 6.400 punti. Nell’equipaggiamento è presente anche un sistema VR antivibrazioni, un display touchscreen da 3 pollici, il modulo Wi-Fi e la connettività Bluetooth, con una qualità Full HD per scatti e video nitidi e dettagliati.

