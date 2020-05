Terza puntata de L’Allieva 2 in replica, anticipazioni 3 maggio: cosa nasconde Einardi?

Continua l’appuntamento settimanale con le repliche dell’amata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Stasera, 3 maggio, andrà in onda la terza puntata de L’Allieva 2 per intrattenere i fan, in attesa della prossima stagione.

Come è stato detto nei giorni scorsi, le riprese dei nuovi episodi sono stati interrotte a causa dell’emergenza Coronavirus. Durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Lino Guanciale ha aggiornato i fan sulla situazione. Quando sono entrate in vigore le misure di restrizione, lui con l’intero cast e la troupe stavano girando la terza stagione: “Con Alessandra Mastronardi eravamo sul set quando il 9 marzo ci siamo fermati a metà delle riprese, uno stop sacrosanto”, sottolinea Guanciale. “Solo rispettando le regole si può venirne fuori”.

“Siamo una categoria molto variegata”, aveva spiegato l’attore nel corso di un intervento in collegamento con Domenica In, il programma di Mara Venier. “Ripartire sarà complicato. Dovremo fissare regole ben precise e sarà dura seguirle. Noi attori, noti o meno, dovremo essere bravi.”

Non resta che attendere ulteriori notizie al riguardo. Ma andiamo alle anticipazioni sulla terza puntata de L’Allieva 2 di stasera.

Si parte con l’episodio 2×05 dal titolo L’acaro rosso. Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi: il bacio che si sono scambiati. Il dottor Conforti è geloso e arrabbiato, ma un omicidio li distrae dalla loro discussione. Un addetto alla manutenzione del cimitero è stato ucciso. Il caso cattura l’interesse dell’allieva dato che la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento verso la giovane. E Alice si sente sempre più confusa con i suoi sentimenti.

A seguire, l’episodio 2×06 dal titolo Prison Blues. Il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario. Claudio vorrebbe scusarsi per il suo comportamento, quindi cerca di riavvicinarsi alla ragazza, ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentare le incomprensioni tra loro. Alla fine, Alice deve ammettere che la corte del brillante PM le fa piacere, fino a quando l’uomo non la invita a passare un fine settimana in campagna. La ragazza accetta, felice per l’invito. Non sa, però, che le cose, però, non andranno come aveva sperato. Cosa accadrà?

Nel cast de L’Allieva 2, Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Giorgio Marchesi, Dario Aita, Tullio Solenghi, Michele Di Mauro, Francesca Agostini, Emmanuele Aita, Claudia Gusmano, Anna Dalton, Pierpaolo Spollon, Chiara Ricci, Giselda Volodi, Jun Ichikawa, Marzia Ubaldi, Fabrizio Coniglio, Francesco Procopio, e Martina Stella. La regia è affidata a Fabrizio Costa.

L’appuntamento con la replica della terza puntata de L’Allieva 2 è per stasera, ore 21:25, su Rai1. Tutti gli episodi della serie sono disponibili sulla piattaforma RaiPlay. Ecco il promo: