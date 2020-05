Perché l’emoticon abbraccio su Facebook non è ancora disponibile per tutti e come funziona

L’emoticon abbraccio su Facebook sta iniziando a fare breccia tra gli iscritti al social. In questo momento in cui gli abbracci reali sono negati per i limiti delle misure di contenimento Covid-19, anche la nuova e romantica faccina fa la sua parte, esprimendo sulla piattaforma un sentimento di vicinanza concreto.

Nonostante la nuova emoticon sia molto gettonata, è pur vero che non tutti riescono ancora a trovatesela nel social tra le interazioni ai post. La diffusione della nuova funzione non è ancora completata: in particolar modo sarebbero non pochi i possessori di iPhone e ancora quelli di alcuni dispositivi Android a non visualizzare la simpatica faccina. Cosa va fatto in questi casi dunque?

Va chiarito che chi utilizza Facebookj da desktop e dunque da browser, sembrerebbe non avere particolari problemi proprio nell’utilizzo della nuova emoticon abbraccio su Facebook. Al contrario è chi accede alla piattaforma via app ad avere qualche difficoltà in più. In questi casi sarebbe a dir poco fondamentale provvedere all’aggiornamento dell’applicazione sul proprio store Play Store o iTunes, a seconda del dispositivi in dotazione tra Android e iPhone.

Una volta disponibile l’emoticon abbraccio su Facebook come funzionerà e dove sarà possibile trovarla? In pratica chiunque vorrà utilizzare questa nuova reazione dovrà passare il dito o comunque il cursore sulla classica reaction “Mi Piace”. A questo punto compariranno le faccine utilizzabili e tra queste, oltre al classico pollice in su, al cuore, alla faccina arrabbiata o quella intenta in una vistosa risata, ci sarà anche quella dell’abbraccio, rappresentata appunto da un emoji animato che stringe a se teneramente un cuore.

Non è chiaro ancora se l’emoticon abbraccio su Facebook sia solo temporanea, dunque relegata alla sola fase di emergenza Covid-19. Probabilmente, anche al termine di questa fase di emergenza sarà talmente gradita agli utenti che il social non potrà più farne a meno.