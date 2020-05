Leak per Fortnite Stagione 3: tutte le novità in arrivo, con skin di Aquaman

Dopo una intensa seconda stagione, sarà Fortnite Stagione 3 ad animare i campi di battaglia della Battle Royale di casa Epic Games. Una season attesissima dagli appassionati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android -, nonostante manchi ancora qualche tempo alla conclusione di quella attualmente in corso, fissata dal team di sviluppo americano al prossimo 4 giugno. Esempio in tal senso sono i tanti rumor e leak che continuano ad affollare la rete nelle ultime settimane, provando di conseguenza l’interesse dalla community videoludica per questa intensa – e ormai longeva – esperienza sparacchina.

Anche nella giornata di oggi, 3 maggio 2020, non mancano infatti indiscrezioni su Fortnite Stagione 3, a circa un mese dalla sua effettiva disponibilità. L’autore del nuovo leak per il futuro della Battaglia Reale di Epic Games è lo youtuber Tabor Hill, considerato piuttosto affidabile dagli appassionati. L’insider afferma via Twitter di essere in stretto contatto con alcuni dipendenti – rimasti anonimi – della software house, che gli hanno comunicato preziose informazioni proprio sull’evoluzione dello shooter costruttivo. A sentire la fonte, il nuovo tema dovrebbe essere l’acqua, con l’inclusione nella mappa di gioco di aree subacquee. Queste potranno essere attraversate ed esplorate sia a nuoto che con una nuova tipologia di veicoli, vale a dire dei sottomarini a forma di squalo – visibili nell’immagine promozionale nel tweet poco più sotto.

New vehicle for underwater for season 3 look at the shark pic.twitter.com/tuDq6m8ubq — Fortnite/leaker (@Javonbushner3) May 3, 2020

L’utente comunica poi che tra le novità di Fortnite Stagione 3 dovrebbe figurare anche una skin del supereroe Aquaman, come avvenuto di recente con Deadpool. Questo grazie ad una collaborazione con DC Comics che potrebbe portare in game costumi di altri uomini e donne in calzamaglia, grazie al nuovo Pass della Battaglia – il leaker non ha comunque saputo dire quali nello specifico. Naturalmente, in attesa di smentite o conferme da parte di Epic, le informazioni vanno prese con le proverbiali pinze: parliamone nel gruppo su Facebook Fortnite Italia Group o nei commenti poco più in basso.