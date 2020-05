Impareggiabile occasione per Huawei P40 Lite con offerta Amazon del 3 maggio

A dir poco aggressiva la promozione emersa oggi 3 maggio per gli utenti che sono ansiosi di mettere le mani sul cosiddetto Huawei P40 Lite, se pensiamo al fatto che siamo scesi anche al di sotto della soglia di prezzo portata alla vostra attenzione un paio di giorni fa sul nostro magazine. In quel caso, infatti, abbiamo notato come in rete ci fossero ormai delle inserzioni utili per portarsi a casa il dispositivo Android a circa 269 euro. Ebbene, questa domenica è possibile andare incontro ad un risparmio ulteriore.

Il nuovo prezzo Amazon fissato per Huawei P40 Lite il 3 maggio

Provando a scendere in dettagli, infatti, si scopre che questa domenica lo stesso Huawei P40 Lite risulti disponibile su Amazon al prezzo di 257 euro. A conti fatti, si tratta della miglior offerta di sempre concepita dal noto store, in relazione alla variante dual SIM Midnight Black. Come sempre avviene in questo particolarissimo momento storico, è importante non ignorare i tempi di consegna, con appuntamento compreso tra l’8 maggio ed il giorno 13 di questo mese. Tutto dipenderà dalla vostra collocazione geografica e dalla modalità di spedizione che andrete a scegliere. Se gratuita, infatti, dovrete attendere qualche giorno in più.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Fatte queste doverose premesse, valutate con attenzione l’evolversi della promozione, in quanto con il trascorrere delle ore l’offerta Amazon descritta questa domenica per i potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite potrebbe andare sold out. Insomma, se avete messo nel mirino questo prodotto, fate molta attenzione, in quanto le condizioni potrebbero cambiare anche a stretto giro, come spesso e volentieri avviene in questo market.

Che ve ne pare di questa nuova offerta lanciata per Huawei P40 Lite? Vale la pena acquistarlo su Amazon oggi 3 maggio al prezzo di 257 euro? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo.