Il messaggio commosso di Lady Gaga per l’Italia e i parenti siciliani: “Vi amo, prego per quel bellissimo stivale” (video)

Impegnatissima al fianco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus, Lady Gaga non dimentica l’Italia, tra i paesi più colpiti dall’epidemia dopo la Cina: le radici siciliane della popstar non sono certo un mistero e negli ultimi anni la Germanotta le rivendica sempre più volentieri. Lo ha fatto anche in un breve video realizzato in uno studio di registrazione a Los Angeles, in cui ha mostrato vicinanza e solidarietà alla terra natia di suo nonno, “quel bellissimo stivale“.

L’abbraccio di Lady Gaga per l’Italia

Il video, pubblicato da Tiziano Ferro sui suoi canali social, mostra Lady Gaga commossa al pensiero dell’Italia piagata dal Coronavirus: la cantautrice e attrice, ricordando di essere molto legata al nostro Paese in cui vivono molti parenti della sua famiglia, ha mostrato così solidarietà e vicinanza agli italiani, a cui ha augurato di trovare consolazione nella fede.

“Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia. Non so esattamente cosa dire se non che vi amo. Ti amo, ti amo. Siete nelle mie preghiere. So che molte persone sono davvero spaventate e che molti sono in isolamento in questo momento. Ho parenti in Sicilia. Ma vi prometto che andrà tutto bene, ce la farete. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere. Ho alcuni amici che dicono sempre che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nei momenti duri. Quindi i auguro che tutti in Italia sentano l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno a quel bellissimo stivale”.

«Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi e gli amici di RTL 102.5 e Vanity Fair Italia "Italy's in my heart and my prayers" Lady Gaga blessed me with this beautiful message of hope for Italy. Such a heart warming act of love from our fellow Italian-american sister. Thank you Lady Gaga 🇮🇹🇺🇸 "Italia está en mi corazón y en mis rezos". Gracias Lady Gaga por este mensaje de amor a tus hermanos italianos. 💜🙏🏻 #ladygaga #lg6

Lady Gaga e i parenti siciliani

Lady Gaga è figlia di Joseph e Cynthia Germanotta, proprietari di un ristorante a Manhattan, la Joanne Trattoria, che prende il nome dalla sorella del padre morta di lupus in gioventù. Joanne è anche uno dei nomi di battesimo di Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) nonché il titolo di uno dei suoi album più personali ed ispirati, il penultimo prima dell’imminente Chromatica. Quando nel gennaio 2018 Lady Gaga si è esibita al Forum di Milano, dietro le quinte ha incontrato per la prima volta i parenti siciliani, zii e cugini del ramo paterno (il nonno di Gaga era di Naso, provincia di Messina), accorsi a vedere lo spettacolo. E dal palco ha dedicato proprio a loro un momento al pianoforte, ricordando che i suoi nonni sono partiti dalla Sicilia per raggiungere gli Stati Uniti su un’imbarcazione all’inizio del Novecento. Gaga si era definita “orgogliosa figlia di emigrati siciliani“ senza rinunciare ad una stoccata a Trump, sottolineando come oggi l’America sia meno accogliente di quanto lo fosse un secolo fa.

Lady Gaga contro il Coronavirus

In questo periodo Lady Gaga ha messo in campo tutto il suo potenziale mediatico e ha raccolto oltre 100 milioni di dollari tramite l’organizzazione no profit Global Citizen per l’OMS, con una raccolta fondi finanziata da vari sponsor e una maratona musicale televisiva a cui hanno partecipato anche Andrea Bocelli, Elton John e Celine Dion. Risorse destinate all’approvvigionamento di dispositivi di sicurezza e strumenti ospedalieri ma anche al finanziamento dei laboratori per la diagnostica del virus e alla ricerca sul vaccino. Ha anche preferito rimandare a data da destinarsi l’uscita del suo nuovo album di inediti Chromatica, prevista lo scorso aprile.