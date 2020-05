I vincitori dei Kids’ Choice Awards 2020 Celebrate Together in attesa delle categorie italiane

Sono stati annunciati i vincitori dei Kids’ Choice Awards 2020: Celebrate Together, un’edizione virtuale presentata da Victoria Justice, protagonista nella serie tv Victorious.

Tanti gli ospiti, le celebrità e lo slime che ha inondato l’evento musicale, quest’anno svoltosi in forma virtuale in ottemperanza alle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Lo spettacolo è andato in onda ieri in America mentre in Italia sarà disponibile venerdì 22 maggio, alle 11:30 e alle 20:00, solo su Nickelodeon, Sky 605.

In occasione della messa in onda in Italia, il pubblico della penisola potrà conoscere i vincitori delle categorie italiane e scoprire chi si è aggiudicato i tre premi disponibili.

Le nomination italiane sono:

Cantante Italiano Preferito (Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random);

Internet Star Italiana (Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti);

Nuova Star Italiana (Cecilia Cantarano,Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni).

Hanno preso parte all’evento Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, SSSniperWolf.

Tra i vincitori spiccano i nomi di Ariana Grande e di Shawn Mendes, artisti preferiti dai votanti rispettivamente per la categoria Favorite female artist e Favorite male artist. Il miglior gruppo è quello dei BTS mentre la canzone preferita è Bad Guy di Billie Eilish.

Trionfa anche Señorita di Shawn Mendes e Camila Cabello nella categoria riservata alla migliore collaborazione musicale.

Di seguito tutti i vincitori.

Favorite female artist: Ariana Grande

Favorite male artist: Shawn Mendes

Favorite music group: BTS

Favorite song: Billie Eilish, “Bad Guy”

Favorite music collaboration: Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

Favorite breakout new artist: Lil Nas X

Favorite global music star: Taylor Swift (North America)

Favorite movie: Avengers: Endgame

Favorite movie actress: Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

Favorite movie actor: Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

Favorite superhero: Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

Favorite animated movie: Frozen 2

Favorite female voice from an animated movie: Beyoncé (Nala, The Lion King)

Favorite male voice from an animated movie: Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

Favorite kids TV show: Henry Danger

Favorite family TV show: Stranger Things

Favorite reality show: America’s Got Talent

Favorite TV host: Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

Favorite animated series: SpongeBob SquarePants

Favorite female TV star: Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Favorite male TV star: Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

Favorite male social star: David Dobrik

Favorite female social star: Annie LeBlanc

Favorite gamer: SSSniperWolf

Favorite video game: Minecraft

Favorite social music star: JoJo Siwa

Favorite female sports star: Alex Morgan

Favorite male sports star: LeBron James