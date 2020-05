Transformers, il nuovo film arriverà nel 2022: sarà il sequel di Bumblebee o un nuovo spin-off?

Paramount ha appena annunciato la data d’uscita di un nuovo film dedicato ai Transformers: 24 giugno 2022. Per il momento, non sappiamo quale pellicola sia, anche perché sarebbero attualmente due i film in programma. Non è da escludere che la produzione abbia deciso di collocare in quello slot un film del franchise, senza specificare con esattezza quale, così da evitare che le possibili future pellicole rimandate a causa del Covid-19 possano riempire tutte le prossime date a disposizione.

Stando a quanto riportato da ScreenRant, Paramount lavorerà presto a due progetti legati ai Transformers. Probabilmente, troveremo il sequel di Bumblebee, grazie al moderato successo del primo capitolo, e un nuovo spin-off ispirato a Beast Wars, la linea di giocattoli degli anni ’80.

Una scena tratta dal film Transformers – L’ultimo cavaliere.

Transformers – L’ultimo cavaliere, diretto da Michael Bay nel 2017, è il quinto capitolo della saga. Il film venne accolto negativamente dal pubblico e dalla critica (solo il 15% delle recensioni disponibili su Rotten Tomatoes sono positive). Questo fallimento ha spinto Paramount a cancellare il sesto film, il cui titolo sarebbe stato Transformers: Face Of Darkness, di questa non sempre fortunata serie cinematografica. In realtà, nessun capitolo della saga ha convinto pienamente la critica, ma i guadagni sono stati spesso abbastanza alti (basti pensare al quarto capitolo).

Una scena tratta da Bumblebee.

Nel 2018, Travis Knight diresse uno spin-off intitolato Bumblebee. La pellicola è considerata come il film più apprezzato della saga dedicata ai Transformers. Non escludiamo, quindi, che Paramount voglia iniziare proprio con il sequel di questo lavoro. Joby Harold sta forse lavorando allo script del film. A occuparsi della scrittura della pellicola ispirata a Beast Wars potrebbe invece essere James Vanderbilt.