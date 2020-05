Stuck With U è il primo duetto di Justin Bieber e Ariana Grande, un progetto benefico per raccontare la quarantena

Dopo anni di richieste pressanti da parte delle rispettive fanbase, sta per arrivare il primo vero duetto di Justin Bieber e Ariana Grande, dal titolo Stuck With U: l’uscita, annunciata dal cantante canadese sui social, è prevista per l’8 maggio.

Per la prima volta Justin Bieber e Ariana Grande hanno inciso un inedito a due voci. Prima d’ora avevano condiviso un remix di What Do You Mean?, la hit di Bieber che ha avuto un gran numero di rifacimenti tra cui uno proprio con la Grande. Si erano anche incontrati sul palco del Coachella Festival lo scorso anno, quando Bieber è apparso come guest star durante il concerto dell’amica.

I pupilli di Scooter Braun

La nuova collaborazione tra i due teen idol più prolifici e seguiti del pop americano arriva grazie ad un’operazione di scuderia: i due condividono infatti lo stesso manager, il produttore discografico Scooter Braun, l’acerrimo nemico di Taylor Swift, ora anche fautore del rilancio della carriera di Demi Lovato.

La cover del duetto

L’arrivo del duetto di Justin Bieber e Ariana Grande è stato annunciato con la pubblicazione della copertina del singolo, che con un disegno stilizzato di due persone sotto un tetto sembra richiamare l’attuale periodo di isolamento casalingo che decine di Paesi nel mondo stanno vivendo a causa della pandemia di Coronavirus. Che sia questo il tema del duetto?

Ecco l’annuncio. Sono molto eccitato perché finalmente ce l’abbiamo fatta. Ed è molto buono. Sto per pubblicare una nuova canzone #StuckwithU con la mia amica Ariana Grande venerdì prossimo, 8 maggio.

Here is the announcement. Very excited because we have finally done it. And it’s really good. I’m releasing a new song #StuckwithU with my friend @ArianaGrande next Friday on May 8th https://t.co/pJCba90Cwf pic.twitter.com/UlSnPxnPT1 — Justin Bieber (@justinbieber) May 1, 2020

Lo scopo benefico

I proventi del duetto di Justin Bieber e Ariana Grande, ha già specificato la cantante di Sweetener, andranno in beneficenza: gli introiti dei download saranno devoluti alla lotta contro il Coronavirus per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Al brano è associato anche un progetto social per raccontare la quarantena: la Grande ha invitato il pubblico a realizzare dei video da casa, usando questa base strumentale tratta evidentemente dal singolo, per raccontare il proprio periodo di isolamento, come lo sta trascorrendo e con chi. I video pubblicati con l’hashtag #StuckWithU saranno raccolti sul sito stuckwithu.com.

please use this instrumental & send us videos of u being your beautiful selves, dancing with your loved ones, pets, whatever / whoever brings u comfort during this quarantine (even if it’s just u alone. that’s beautiful too.) to be a part of #StuckWithU 🖤💻🎙🌫 pic.twitter.com/CK1ceupI9X — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 1, 2020

Il nuovo album di Justin Bieber

Bieber avrebbe dovuto pubblicare il nuovo album Changes entro la fine dell’anno. Non è chiaro se la pandemia avrò effetti sui piani della popstar, come avvenuto ad altri colleghi (Lady Gaga, ad esempio, ha rinviato a data da destinarsi l’uscita del suo Chromatica prevista ad aprile), ma una hit certa come Stuck With U, che balzerà certamente ai primi posti negli store digitali e sulle piattaforme streaming per il semplice fattore popolarità dei due artisti, potrebbe rappresentare l’inizio della promozione del disco.