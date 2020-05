Quando riparte Lotto e SuperEnalotto? Calendario prime estrazioni

I giocatori incalliti vogliono saperlo: quando riparte Lotto e SuperEnalotto secondo le ultime disposizioni del Governo previste per la Fase 2 di contenimento Covid-19? I tempi sarebbero maturi per la ripartenza dei giochi e si tratterebbe di aspettare ancora solo poche ore per ritornare alle vecchie abitudini.

Va ricordato che il Lotto e il SuperEnalotto, così come il 10eLotto ed altri giochi presenti in tabaccheria erano stati bloccati a fine marzo. L’obiettivo del contenimento era il seguente: limitare il più possibile gli assembramenti presso i tabaccai e quindi le ricevitorie. Dopo solo un mese di stop e nonostante gli spostamenti degli individui ancora limitati, il Governo ha deciso di far ripartire queste tipologie di gioco dall’inizio della prossima settimana.

Quando riparte Lotto e SuperEnalotto dunque? In pratica già sarà possibile fare la propria giocata da lunedì 4 maggio. Le estrazioni oi seguiranno il consueto calendario di sempre, dunque si concretizzeranno il martedì, il giovedì e il sabato. Il calendario della prossima settimana dunque prevede che i concorsi avvengono il 5 maggio, il 7 maggio e ancora il 9 maggio. Ci saranno delle eccezioni però: a Bergamo il sindaco Giorgio Gori ha negato la ripartenza e non si esclude la possibilità che altri amministratori locali prendano decisioni simili, nell’ottica di evitare assembramenti pericolosi in alcune zone delle città o anche dei piccoli comuni.

Oltre a ufficializzare quando riapre Lotto e SuperEnalotto, il Governo ha pure fornito un calendario per il ritorno a giochi come le slot machine, sempre presso tabaccherie o anche altri tipi di ricevitoria? Anche in questo caso c’è un’indicazione temporale. Questo tipo di “passatempo” dovrebbe essere possibile già il prossimo 11 maggio, almeno nel caso non ci siamo nuove comunicazioni ufficiali in merito. Quest’ultimo ritorno ad una pratica di gioco pre-coronavirus sembra essere ancora più azzardata delle precedenti. I giocatori sosteranno inevitabilmente nei locali per un tempo abbastanza cospicuo proprio per giocare e tanto più potranno dare vita ad assembramenti non certo auspicabili.