Lea Michele incinta come Rachel di Glee, la profezia del 2020 si avvera senza Cory Monteith (Foto)

Fino a qualche giorno fa era ancora una notizia da prendere con le pinze ma una foto ha spazzato via tutti i dubbi: Lea Michele è incinta e la prima foto con il pancione ha fatto già il giro del mondo. Colleghi e fan hanno presto d’assalto il suo profilo social per le congratulazioni e i like che in poco tempo sono già arrivati alla soglia di 800mila like. Emma Roberts e Naya Rivera hanno subito fatto i loro migliori auguri all’attrice, amica e collega che si è limitata a scrivere “Così grata” con tanto di cuoricino giallo nella didascalia che ha accompagnato lo scatto.

La foto del pancione di Lea Michele è dolce e delicata, lei appare con un lungo vestito blu e i capelli sciolti mentre con le mani tiene il suo pancione e rimane a piedi nudi in un bel prato verde con dei fiori blu sullo sfondo. La foto ha commosso amici, parenti e colleghi ma soprattutto quei fan che sono ancora ancorati all’amata Rachel di Glee, il personaggio che l’ha lanciata e la fatta conoscere al grande pubblico in tutto il mondo.

Già nei giorni scorsi il pensiero di tutti è arrivato fino a Cory Monteith, attore e compagno di Lea Michele, morto ormai nell’agosto del 2013. In molti già hanno pensato alla nascita del bambino che potrebbe essere un maschietto e che potrebbe arrivare proprio negli stessi giorni in cui Cory è morto richiamando subito sentimenti e nostalgia di quello che era e che non è stato, ma davvero Lea Michele potrebbe chiamare suo figlio Cory o Finn?

Alcuni lo sperano, altri invece pensano che sia arrivato per lei il momento di voltare pagina e dimenticare ma i fan di Glee non possono far altro che trovare altri punti in comune con quello che è successo a Rachel anche lei incinta nel finale della serie che, con un salto temporale, aveva portato tutti ad un fantomatico 2020 che la vedeva con il pancione sul palco dei Tony Awards pronta a ringraziare il marito Jesse St. James. Anche per Rachel c’era una vita senza il suo Finn, proprio come per Lea Michele senza Cory e la foto con il pancione non può che farci venire il magone pensando al passato ma congratulandoci con lei per il futuro.

Ecco il video di Rachel nel finale di Glee:

Ecco di seguito lo scatto di Lea Michele: