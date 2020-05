Boyfriend di Selena Gomez è un invito r’n’b all’autodeterminazione (video e traduzione)

Boyfriend di Selena Gomez è il nuovo singolo in radio della voce di Rare, un disco che parla di self empowerment, consapevolezza e rinascita, ma che in origine non conteneva questo singolo.

Boyfriend, infatti, è contenuta nella versione deluxe del terzo disco della cantante di Grand Prairie ed è perfettamente in linea con l’album. Lo diciamo con certezza perché nel nuovo singolo in radio ritroviamo le atmosfere di Rare che già si erano distinte per l’elettronica decisa, il sound monumentale dovuto alla produzione di Finneas Eilish (sì, il fratello di Billie) e il tema della resilienza.

Lo spiega la stessa Selena Gomez:

Una resilienza, quella cantata da Selena Gomez, che non ha nulla a che fare con il vocabolo oltraggiato dai millennials che si tatuano la parola dopo essere stati rifiutati in chat dalla loro fiamma: Selena Gomez non se la passa benissimo. Soffre di lupus, si è dovuta sottoporre a un trapianto di rene e recentemente ha confessato il suo disturbo bipolare della personalità. Insomma, non proprio un foruncolo.

Sarà per questo che la cantante cerca almeno nella vita di coppia una propria voce, e lo fa con canzoni che parlano di autodeterminazione e alienazione dalla dipendenza emotiva, un problema che infetta sempre di tossicità le relazioni che diventano una gabbia impercettibile.

Per raccontare il suo punto di vista Selena Gomez argomenta e fraseggia su un beat deliziosamente r’n’b, intona un ritornello destinato a rimanere in testa e si muove lungo un groove che suggella il battito cardiaco del brano. Il singolo è accompagnato da un video in cui la cantante incanta i suoi spasimanti aspergendosi il collo con una pozione magica che li trasforma in rospi una volta che ne respirano i miasmi. Si ribalta la leggenda, dunque: i principi si trasformano in rospi e vengono abbandonati.

La donna predatrice del video ricorda un po’ la fiaba noir vampiresca di Freak Like Me delle Sugababes, in cui i malcapitati credevano di unirsi sessualmente alle tre donne della band per poi finire divorati dal loro appetito di sangue. Selena Gomez non divora nessuno, lo riduce semplicemente alle sembianze di un rospo indifeso e lo abbandona sulla riva di un lago.

Anche Selena Gomez non resta indifferente all’emergenza globale. Ogni dollaro proveniente dagli acquisti dei fan dal suo store online è devoluto, infatti, a un fondo di assistenza per il COVID-19 destinato all’ospedale Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, lo stesso presso il quale si era sottoposta al trapianto di un rene nei mesi scorsi.

Per stare vicina ai fan, inoltre, Selena Gomez ha più volte dichiarato di pregare per tutti ma soprattutto ha creato una playlist dal titolo Cooking Together in cui sono inclusi alcuni suoi brani e che la cantante vuole condividere con i suoi fan per ascoltare con loro la stessa musica:

Boyfriend di Selena Gomez è in rotazione radiofonica da venerdì 1° maggio.

“I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut but I get cut

Again and again

I want a boyfriend

Tell me are there any good ones left

I keep finding wrong ones but I want love

Again and again

I want a boyfriend

I been up all night

Pretty restlessly

Think I might know why

Uhhh

I’ve been doing just fine

But baby that don’t mean

That I’m feeling anti you and me

There’s a difference between a want and a need

Some nights I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need but-

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut but I get cut

Again and again (yeah)

I want a boyfriend (uh huh)

Tell me are there any good ones left

I keep finding wrong ones, but I want love

Again and again

I want a boyfriend

I want a boyfriend

I could phone a friend

Use a hotline or something

But that won’t get the job done

(Uh huh)

‘Cause every time I try

Every time they lie

I get a little anti you and me

There’s a difference between a want and a need

Some nights I just want more than me

I know that there’s a fine line between

It’s not what I need but-

I want a boyfriend

But I just keep hitting dead ends

Try to take a short cut but I get cut

Again and again (yeah)

I want a boyfriend (uh huh)

Tell me are there any good ones left

I keep finding wrong ones, but I want love

Again and again

I want a boyfriend (uhhh)

I want a boyfriend (uhhh)

I want a-

I want a boyfriend (uhhh)

I want a-“.