Autocertificanzone de Lo Stato Sociale, il nuovo brano dopo l’esibizione dedica a Mirko dei Camillas

Da lunedì 4 maggio sarà disponibile il nuovo brano de Lo Stato Sociale, Autocertificanzone. Il brano è in rotazione da oggi in anteprima nelle radio in-store delle maggiori catene di supermercati italiani.

Lo Stato Sociale si è esibito al concerto del Primo Maggio di Roma che quest’anno non si è svolto nella tradizionale Piazza San Giovanni. Le restrizioni imposte dal Governo per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno imposto esibizioni in altre location dislocate in tutta la penisola. Ambra Angiolini ha presentato l’evento, in diretta dall’Auditorium Parco Della Musica della Musica che ha accolto sul palco anche alcuni artisti.

Per Lo Stato Sociale la performance è stata registrata in Piazza Maggiore, con la toccante dedica a Mirko dei Camillas. Dopo l’esibizione nella suggestiva piazza deserta, il brano Autocertificanzone sarà disponibile da lunedì 4 maggio negli store digitali.

Il collettivo bolognese rilascia questa instant song per raccontare unviaggio immaginario al di là dello spazio vitale delle nostre case. I supermercati, per paradosso, diventano uno dei pochi luoghi dove poter rivedere le persone care, melting pot di voci e sorrisi nascosti dalle mascherine.

Il brano si può ascoltare da oggi nei soli spazi pubblici dove si può ancora ascoltare musica; proprio nei negozi di alimentari. Da oggi infatti il brano è stato rilasciato in anteprima nelle radio in-store delle maggiori catene di supermercati italiani.