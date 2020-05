Tempi ristretti dopo la modifica della domanda per bonus 600 euro: INPS conferma

Sono ancora tanti gli utenti che leggono ancora “in attesa di esito” all’interno del sito INPS, in riferimento alla domanda presentata per ricevere il bonus 600 euro. Ieri abbiamo chiarito alcuni importanti aspetti sulle tempistiche necessarie per l’erogazione del pagamento, ma oggi 1 maggio credo sia molto utile concentrarsi anche sui non pochi utenti che hanno commesso degli errori in fase di inserimento della stessa domanda. Fortunatamente, l’introduzione del tasto “modifica” avvenuta alcuni giorni fa, ha consentito a tutti di rimettersi in riga, ma chiaramente i tempi di analisi si sono allungati.

Per farvela breve, modificando domande inserite in modo non corretto inizialmente, avete perso la priorità acquisita in un primo momento, ma questo non andrà a compromettere l’effettiva ricezione del bonus 600 euro. Lecito chiedersi quando si sbloccherà la situazione anche per queste persone, visto che ormai siamo entrati nel mese di maggio. Un ritardo ci sarà, ma la fase di elaborazione per coloro che hanno usufruito della funzione “modifica” potrebbe essere più rapida di quanto ci si possa aspettare.

INPS risponde sul bonus 600 euro per chi ha modificato la domanda

Chiarimenti in merito sono arrivati proprio da INPS in queste ore, grazie ad un tweet che lascia ben sperare. In risposta ad un utente che ha corretto di recente la propria domanda, infatti, lo staff ha precisato quanto segue: “Quindi entra nella prossima elaborazione collettiva per la lavorazione che dovrebbe cominciare già nel fine settimana“. Insomma, le elaborazioni anche in questo caso scatteranno subito, già nel corso del fine settimana, nonostante la festività odierna. Un segnale importanti per tanti italiani in attesa di segnali concreti in questo senso.

Staremo a vedere quali saranno i riscontri da parte dei diversi utenti che si ritrovano ancora con il messaggio “in attesa di esito”, all’interno del sito INPS, in merito alla propria richiesta sul bonus 600 euro. A voi come va? Fatecelo sapere a seguire nei commenti.