Stagione 5 di Apex Legends al via: Loba è la nuova Leggenda del Battle Royale

Rivale diretto del fenomeno Fortnite, Apex Legends continua a rappresentare un’ottima esperienza per quanti apprezzano il genere Battle Royale. Esperienza realizzata dai ragazzi di Respawn Entertainment per conto del colosso Electronic Arts da poter scaricare in via del tutto gratuita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e che si appresta ad accogliere a braccia aperte la sua Stagione 5, utile ad espanderne il gameplay e la narrativa. Come confermato nelle ultime ore dal team di sviluppo, la quinta stagione si chiamerà La fortuna degli Audaci, e inizierà ufficialmente il prossimo 12 maggio, mettendo sul piatto pure una nuova Leggenda giocabile.

Come i leak già avevano anticipato, la nuova Leggenda di Apex Legends è Loba, presentata nel nuovo trailer di Storie di Frontiera – potete vederlo anche voi cliccando sul tasto Play poco più in basso in questo stesso articolo. La missione di Loba nasce dalla perdita dei suoi genitori e dal suo bisogno di scoprire quali segreti si celano all’interno dell’arena, ed è descritta come una donna “elegante, sofisticata ed intraprendente che ottiene sempre ciò che vuole”.

In attesa di vederla in azione in un gameplay vero e proprio, il filmato L’eredità di una ladra svela che la donna ha assistito all’uccisione del padre quando era ancora una ragazzina, e crescendo è diventata una delle ladre più abili in circolazione. Una storia, la sua, che va quindi a collegarsi con quella di Revenant, la Leggenda introdotta con la quarta stagione: nelle sequenze finali della clip si scopre che l’uomo assassinato da Revenant nel trailer di presentazione della Stagione 4 di Apex Legends era proprio il padre di Loba, e che quest’ultima era la bambina china e disperata sul suo corpo senza vita.

APEX Legends: 1,000 Coins (PSN Wallet Top-Up) | Codice download per... Questa valuta di gioco può essere utilizzata per acquistare nuovi...

Le Apex Coins possono anche essere utilizzate per acquistare pacchetti...

Augurandovi buona visione, ricordiamo che la quinta stagione, La fortuna degli Audaci, inizierà puntuale il 12 maggio 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Siete pronti a tornare a combattere?