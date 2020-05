Spunta il calendario con 21 Samsung Galaxy verso Android 10: lista e tempistiche

Da alcune ore a questa parte, abbiamo a disposizione un nuovo elenco ufficioso di dispositivi Samsung Galaxy destinati a ricevere l’aggiornamento Android 10 nei prossimi mesi. Dopo il bollettino condiviso con voi circa un mese fa sulle nostre pagine, dunque, analizziamo la situazione con notizie fresche di giornata oggi 1 maggio, in modo che tutti possano mettere a fuoco la questione. Da un lato abbiamo delle scadenze imminenti, mentre in altri casi ci spingeremo fino a settembre.

La lista dei 21 Samsung Galaxy vicini all’aggiornamento Android 10

Qualche informazione in più sotto questo punto di vista ci arriva da Android Central, secondo cui è necessario concentrarsi su poco più di venti Samsung Galaxy in questo frangente. In prima fila, con appuntamento fissato nel corso del mese di maggio, troviamo i vari Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A6+, Samsung Galaxy A8 Star, Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A10s, Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A70 e Samsung Galaxy A70s.

A giugno, invece, sarà la volta di Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy J6 e Samsung Galaxy M10s, mentre a luglio potremo fare questo step con Samsung Galaxy J6+, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy J8 e Samsung Galaxy On8. Qualcosina si muoverà anche ad agosto, grazie a Samsung Galaxy Tab S5e e Samsung Galaxy Tab A (2019). A settembre, a chiudere il discorso, troveremo invece il cosiddetto Samsung Galaxy Tab A 10.5.

Inutile dire che eventuali bug in fase test potrebbero in qualche modo ritardare la distribuzione dell’aggiornamento con Android 10 per i suddetti modelli, ragion per cui sarà importante seguire l’evolversi dei lavori con grande attenzione. L’auspicio è che la tabella di marcia trapelata oggi 1 maggio per questi Samsung Galaxy possa essere rispettata, come spesso e volentieri è avvenuto con il produttore coreano negli ultimi anni.