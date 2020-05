Scaletta del Concerto del Primo Maggio in tv, radio e streaming: il cast completo

Il Concerto del Primo Maggio è confermato, ma in una nuova veste. Il tradizionale show dal vivo della Festa dei Lavoratori è stato riveduto e corretto a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, che non consente assembramenti per contenere il contagio da Covid-19.

L’idea è stata quindi quella di riunire gli artisti in una dimensione virtuale, che consentisse di veicolare il messaggio dell’evento 2020 in modo del tutto sicuro, con performance da Roma e da tutta Italia. Prevista anche la leg internazionale, con gli interventi di Sting e Patti Smith da Londra.

Salta tutta la parte dei giovani, che storicamente era trasmessa su Rai3 a cominciare dalle 15, ma lo show sarà comunque trasmesso in tv con la conduzione di Ambra Angiolini, a partire dalle 20. Previsto anche il commento radiofonico di Gino Castaldo ed Ema Stockholma. Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale dedicato RaiPlay. Il Concerto proseguirà fino alle 24, com’è nella tradizione dell’evento del Primo Maggio, che quest’anno compie 30 anni.

Scaletta del Concerto del Primo Maggio 2020

I festeggiamenti per il trentennale della manifestazione sono rimandati al 2021, ma gli artisti che hanno voluto essere presenti all’evento speciale sono numerosissimi. Si parte con Vasco Rossi, che sarà presente con un contributo video ma senza esibizione per continuare con (in ordine sparso)

Gianna Nannini, Zucchero, Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Si aggiungono al cast, i vincitori del contest di iCompany, 1MNext.

Raccolta Massimo Bonelli, direttore artistico dell’evento:

“Nel progettare le performance musicali, abbiamo deciso di puntare su esibizioni live che privilegiassero la qualità visiva e sonora della musica, provando a superare il linguaggio dei tanti live streaming casalinghi che ci hanno tenuto compagnia in queste settimane, che molto spesso non possedevano – per ovvie e legittime ragioni – la qualità tecnica ed esecutiva di veri e propri concerti. Dall’audio, alla scenografia, alle luci, ogni performance live del Primo Maggio 2020 sarà curata nei dettagli, ma sempre realizzata rispettando le vigenti norme per la sicurezza di ognuno degli attori che darà il suo contributo per realizzare questo grande evento nazionale”.

Il Concerto del Primo Maggio andrà in onda in diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma con la conduzione di Ambra Angiolini – dalle 20 alle 24 – con gli artisti in cast che interveranno da Auditorium Parco della Musica di Roma, dal Fabrique di Milano, dalla Terrazza Martini di Milano, dal Museo del Novecento di Milano, da Piazza Maggiore a Bologna, da Piazza della Signoria a Firenze e da Palazzo Sturm a Bassano del Grappa, per l’esibizione di Francesca Michielin.

Il tema fondante dell’edizione speciale del Primo Maggio è Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro, portato come argomento di drammatica attualità con numerosi lavoratori che sono in attesa di risposte certe per organizzare la ripartenza che sarà tutt’altro che rapida e semplice.