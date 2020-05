Problemi Call of Duty Warzone del 1 maggio, impossibile giocare: che succede?

Nel corso degli ultimi due mesi uno dei protagonisti della scena videoludica è stato indubbiamente Call of Duty Warzone. Il Battle Royale partorito da Activision è arrivato sulla scena, pronto a divenire un vero e proprio mattatore. Il tentativo è chiaramente quello di insediare le posizioni di vertice nella classifica delle preferenze dei fan del genere. E con Forntite e Apex Legends sempre pronti a nuovi slanci, il compito non è di certo semplicissimo. Nonostante tutto, i numeri sono stati mostruosi: oltre cinquanta i milioni di utenti che finora hanno fatto la loro parte nella mappa di gioco, con le stime che sono destinate a crescere.

Call of Duty Warzone, non si gioca: che succede?

Nella giornata odierna però non sembra andare tutto per il verso giusto in Call of Duty Warzone. Diverse sono state infatti le segnalazioni arrivate da numerosi utenti, che lamentavano problematiche di vario genere. Quella che spicca, in termini di numeri, è sicuramente l’impossibilità di connettersi ai server. Una criticità che ovviamente si traduce nel non poter prender parte a match. Minore invece il numero di utenti che riporta l’impossibilità di fare login.

Si tratta ovviamente di problemi a cui il team di sviluppo proverà a fornire soluzione in tempi quanto più brevi possibile. A maggior ragione in vista del fatto che ci troviamo agli albori del fine settimana, un frangente in cui il traffico è destinato come sempre a risultare maggiore rispetto al resto della settimana.

Sono purtroppo problemi che arrivano a distanza di circa dodici ore dalle ultime segnalazioni. Un picco c’è stato infatti anche nella serata di ieri, con gli utenti che si scatenavano con segnalazioni analoghe. Si tratta chiaramente di momenti di maggiore traffico, visto che sono gli orari in cui assistiamo alla maggiore attività a livello globale.

Il tutto dovrebbe comunque rientrare in tempi brevi, consentendo a tutti di tornare alle proprie partite di Call of Duty Warzone in poco. E voi avete riscontrato o state riscontrando criticità? Diteci la vostra nei commenti.