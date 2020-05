Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio: scaletta e ospiti, da Emma i Modà

Pooh Amici Per Sempre in tv il 5 maggio. Lo speciale di Carlo Conti andato in onda nel 2016 per il cinquantennale della carriera del gruppo sarà riproposto nella prima serata di Rai1, con tutti gli ospiti che hanno voluto prendere parte all’evento con il quale si è celebrato un importantissimo traguardo.

Gli ospiti di Pooh Amici Per Sempre

Sono stati tanti gli ospiti della serata che, con la conduzione di Carlo Conti, ha ripercorso la storia decennale del gruppo composto da Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio con il ritorno speciale di Riccardo Fogli. Emma, i Modà, Rocco Hunt e Patty Pravo sono gli ospiti della serata dedicata a una lunga storia fatta di 50 anni di musica ma anche di amicizia.

Il percorso dei Pooh si è interrotto il 30 dicembre 2016, con l’ultimo concerto che hanno tenuto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’addio finale al pubblico. I componenti del gruppo hanno continuato con le loro carriere da solisti, con qualche incursione al Festival di Sanremo com’è accaduto nel caso di Roby Facchinetti con Riccardo Fogli e Red Canzian.

Il progetto di Roby Facchinetti per Bergamo

In questi giorni di drammatica emergenza sanitaria, Roby Facchinetti ha deciso di fare qualcosa per la sua città – Bergamo – con una canzone che ha fatto scrivere all’amico Stefano D’Orazio. Il ricavato del singolo andrà a sostegno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le strutture in prima linea per la lotta al Covid-19. La città lombarda è tra le più colpite dall’emergenza sanitaria, sia in termini di contagiati sia in termini di morti.

“Dopo aver visto in televisione le immagini dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei miei concittadini, sono stato travolto dall’emozione, il pianto e la rabbia mi hanno portato al pianoforte e in pochi minuti è nata la musica e il titolo di “Rinascerò, rinascerai”. È stata un’ispirazione e un bisogno immediato, sentivo che dovevo fare qualcosa, in particolare per la mia città, così duramente colpita”.

Gli fa eco Stefano D’Orazio:

“Qualche giorno fa Roby mi ha chiamato con la voce rotta dal pianto, tra un respiro e un silenzio mi ha raccontato della straziante visione alla quale aveva appena assistito… mezz’ora dopo stavo già cercando le parole più adatte a vestire la sua musica, parole di dolore, di fiducia, di riscatto”.

