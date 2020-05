NCIS 17 su Rai2 tra video compromettenti e Bishop in crisi: anticipazioni 1 e 8 maggio

Nonostante le festività di oggi, Rai2 ha confermato la messa in onda del suo venerdì crime e, quindi, anche di NCIS 17. La serie è chiamata a fare da apripista alla serata con il suo settimo episodio dal titolo “Tutto esaurito” in onda dalle 21.10 circa spingendo la nostra squadra ad occuparsi della morte di un marine il cui corpo viene ritrovato in un porcile parzialmente mangiato. La scorsa settimana l’attenzione è stata tutta per Kasie per via del caso dell’amico Dante, dramma che l’ha fatta barcollare un po’ ma senza mai mollare.

Dopo le prime titubanze, Kasie ha deciso di fidarsi dell’amico e delle sue sensazioni spingendo le indagini verso un Sergente del penitenziario lo stesso che aveva poi fatto ricadere la colpa su Dante incastrandolo. Alla fine Kasie è riuscita a salvare l’amico, scusarsi e aiutarlo ad ottenere un nuovo lavoro, ma questa sera l’attenzione sarà tutta per Bishop e Torres.

Nel settimo episodio di NCIS 17, Torres si ritroverà a cena con la fidanzata Elena Devol, la stessa che ha un figlio, il Sergente Richard che, invece, sta frequentando Bishop, cosa faranno i quattro quando si troveranno faccia a faccia? Intanto, le indagini sul marine Alex Shaw portano alla sua stanza d’hotel dove la squadra scopre la presenza di diverse telecamere nascoste. A svelare qualche dettaglio in più ci pensa il deputato Eric Riley, amico della vittima, confessando di avergli chiesto di indagare su chi lo stava ricattando. Che sia proprio questo il legame con quanto è successo?

NCIS 17 tornerà in onda anche venerdì prossimo, 8 maggio, con l’episodio numero 8 dal titolo “Musica, maestro!” in cui il team NCIS indaga sull’omicidio di un musicista nella band più elitaria della Marina che si esibisce in eventi diplomatici in tutto il mondo.

Ecco il promo del prossimo episodio:

NCIS 17 ci terrà compagnia su Rai2 per tutto il mese di maggio concludendo la sua corsa, salvo cambiamenti, i prossimo 29 maggio e, quindi, salutando il pubblico italiano con l’episodio numero 11 che conclude la prima parte di stagione. L’appuntamento sarà poi rimandato al prossimo autunno sempre su Rai2.