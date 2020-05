Madonna contagiata dal Coronavirus, l’annuncio della star sui social

Anche Madonna contagiata dal Coronavirus. Ad annunciarlo è la Regina del Pop sui suoi canali social, che ha fatto sapere di essere entrata in contatto col Covid-19 dopo aver fatto un test sierologico. Non ha però parlato di sintomi, quindi potrebbe aver trascorso la quarantena come asintomatica o con sintomi lievi non riconducibili solamente all’infezione da Coronavirus.

Madonna sta trascorrendo la quarantena in Portogallo con i suoi figli, da dove ha scritto il messaggio indirizzato ai fan che hanno commentato con preoccupazione il suo post. Non ha però specificato come sia entrata in contatto con il virus.

Madonna annuncia il risultato del test per il Covid-19

“Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19. Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”.

Il tour di Madame X è annullato

Com’è accaduto per tanti altri artisti, anche Madonna ha dovuto annullare il tour dedicato a Madame X a causa dell’emergenza Coronavirus. La tournée non era partita bene per i problemi di salute manifestati da Madonna, con dolori continui che le hanno impedito di salire sul palco. Il tour è stato completamente annullato a causa dell’emergenza Coronavirus, così come sta accadendo in tutto il mondo. Si prospetta un 2020 in completo silenzio, anche se i live in programma per l’autunno rimangono confermati.

“Sotto la guida dei medici mi è stato detto di riposare per alcuni giorni. Come tutti sapete, ho lesioni che mi hanno afflitto dall’inizio del tour, ma devo sempre ascoltare il mio corpo e mettere la mia salute al primo posto. L’ultima cosa che voglio fare è deludere i miei fan o compromettere l’integrità del mio show. Quindi continuerò fino a quando non ci riuscirò.