L’Immunità Di Gregge è il nuovo singolo di Checco Zalone: il comico scherza sul Coronavirus imitando Modugno

Un nuovo singolo di Checco Zalone era nell’aria, perché il comico cerca sempre di stare sul pezzo a seconda dei trend più quotati di ogni periodo storico. Lo aveva dimostrato con Immigrato, un brano nato per lanciare il film Tolo Tolo e che aveva titillato il trigger di tantissimi odiatori seriali pronti a considerare la canzone un manifesto anti- italiano a favore dell’invasione.

Il nuovo singolo di Checco Zalone sul Coronavirus

A questo giro – si spera – Checco Zalone mette d’accordo tutti: L’Immunità Di Gregge raccoglie tutti i topic più condivisi sul Coronavirus e costruisce la sua parodia: videochiamate, chat, distanziamento sociale, DPCM, isolamento, noia, frustrazione e soprattutto lo slogan Andrà Tutto Bene di cui tantissimi si sono ormai stancati.

“Questa è solo una canzone, due note in allegria . Mai come in questo momento bisognerebbe evitare di dire qualcosa che cominci con Mai come in questo momento”.

Per il suo pezzo Luca Medici sceglie di imitare Domenico Modugno anche nell’outfit e nel trucco: un paio di baffi finti, una parrucca, un abito elegante e le braccia aperte nella tipica posa della voce di Nel Blu Dipinto Di Blu. Una nuova performance, dunque, dopo le scelte che in Immigrato ricordavano il Toto Cutugno de L’Italiano e il più tipico Adriano Celentano.

Del resto Checco Zalone ha sempre dimostrato grande talento nelle imitazioni: ancora oggi ricordiamo l’interpretazione di Vasco Rossi e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro durante le sue partecipazioni a Zelig, ma in altre occasioni ha divertito il pubblico imitando Roberto Saviano, Jovanotti e altri personaggi dello spettacolo.

Il video con Virginia Raffaele

Nel video del nuovo singolo di Checco Zalone, montato da Pietro Morana da filmati inviati dagli stessi artisti, troviamo anche Virginia Raffaele nel ruolo della fidanzata del comico.

Checco Zalone si colloca nella dimensione in cui tutti gli artisti cercano di farsi strada con messaggi di speranza, manifesti del coraggio, ballate strappalacrime o vecchi demotape trovati per caso in un momento di noia, ma fa la differenza creando la parodia di una situazione che per molti è diventata insopportabile.

L’Immunità Di Gregge è la risposta di Checco Zalone al panico del COVID-19 e all’insofferenza per il lockdown: è un’Italia, quella di oggi, in cui la percezione della sicurezza delle prime settimane è ormai un lontano ricordo. Gli affetti, le abitudini e gli spostamenti sono stati travasati in un nuovo contenitore disposto dal governo e tanti aspetti della quotidianità sono sempre più messi in discussione.

Checco Zalone, non a caso, fa un sottile riferimento al concetto di “congiunti” e nel suo video mostra proprio un piccolo estratto di una conferenza stampa del premier Conte, una delle tante che tutti gli italiani seguono con febbrile puntualità per conoscere quale destino dovranno affrontare nei giorni successivi.

Non manca il riferimento alla cucina, quando vediamo Zalone a tavola con un piatto di spaghetti al burro incollati tra loro e con le noci di burro ancora intere, un dipinto che gioca sul luogo comune dell’uomo incapace di cucinare rispetto alla donna.

L’Immunità Di Gregge di Checco Zalone – Testo