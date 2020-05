Imbattibili offerte Mediaworld con Huawei P30 Lite e P40 Lite al prezzo più basso fino al 4 maggio

Le offerte Mediaworld ora di scena online sono più che degne di nota. Per la prima volta dopo un po’ di tempo, la catena di elettronica propone due dispositivi molto ricercati come il Huawei P30 Lite ma anche il più recente P40 Lite ad un prezzo davvero concorrenziale, anche più basso di quello Amazon attuale.

Le promozioni in vetrina per i due dispositivi di fascia media saranno valide fino a lunedì 4 maggio. Difficilmente passeranno inosservate, dunque sarebbe meglio non attardarsi nell’eventuale acquisto per il rischio che le scorte di magazzino vadano tutte esaurita.

Si parte dal prezzo del Huawei P30 Lite, il più basso in assoluto mai raggiunto tra le offerte Mediaworld. Il dispositivo 2019, questo è vero, è stato rimpiazzato dal suo remake 2020 e a pure dal successore P40 Lite, ma finora non era stato mai possibile acquistarlo, appunto, ad una cifra così prossima ai 200 euro. In effetti la spesa per averlo a casa in pochi giorni è ora di soli 209 euro. Andranno solo presi in considerazione i costi di spedizione, tutto sommato non elevati e uguali a 4,99 euro. Le due colorazioni disponibili sono quella Midnight Black e Peacock Blue, mentre la consegna è prevista entro lunedì 11maggio. Il telefono può essere acquistato anche in 20 rate da 10.45 euro.

Anche il recentissimo Huawei P40 Lite rientra tra le offerte Mediaworld a disposizione fino al prossimo 4 maggio. Il dispositivo che rappresenta (per eccellenza) la fascia media di smartphone Huawei in questa prima parte del 2020, subisce già un forte sconto da 299 a 269 euro. Le due colorazioni disponibili sono quella classica nera ma anche quella in rosa cangiante che di certo farà leva soprattutto su un pubblico femminile. Le spese di spedizione, anche in questo caso, sono pari a 4,99 euro mentre il pacco contenente lo smartphone sarà consegnato a domicilio entro lunedì 11 mggio. Il telefono può essere acquistato anche in 20 rate da 13,45 euro.