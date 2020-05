Finirà Bene, l’inno incoraggiante di Ermal Meta

Si intitola Finirà Bene il nuovo brano di Ermal Meta. “Speranza. Il resto si vedrà”, scrive l’artista sui social nell’annunciare a sorpresa il rilascio di una nuova canzone, scritta a gennaio.

Non avrebbe mai immaginato di pubblicare adesso un pezzo scritto solo pochi mesi fa ma Finirà Bene è un inno perfetto per il particolare momento storico che stiamo vivendo.

“Volevo che desse a voi la stessa sensazione che dà a me”, spiega Ermal Meta. Finirà Bene ci riesce. Nei suoi 4:03 minuti incarna un inno alla speranza, la speranza che “finirà bene”, che la situazione attuale possa evolversi rapidamente verso una conclusione positiva.

Quando ormai la Fase 1 della pandemia Covid-19 può considerarsi archiviata e l’Italia si appresta a sperimentare la Fase 2, dal 4 maggio, le parole di Ermal Meta hanno potere consolatorio; confortano, rianimano, incoraggiano e tenere duro ancora un po’ nella certezza che tutto “finirà bene, non ti preoccupare; finirà bene anche se non vuoi crederci”.

Questo non è buio sono solo gallerie

Questa pioggia unisce le tue lacrime e le mie

So che pure tu senti la voglia di scappare o di ritornare

Sai che soli al mondo non è facile restare

Che una rivoluzione pure in due si può iniziare

Pensa a quante volte ci facciamo anche del male

Ma non ti preoccupare

Finirà bene



So che pure tu hai dato

Più di quel che hai preso

E a volte non pensarci sembra l’unico rimedio

Le cicatrici sono le cerniere del passato

Ma non ti preoccupare

Finirà bene

E non è colpa tua

Se non riesci a decidere

Se restare o andar via

O lasciare tutto così com’è

E non è colpa mia

Se ho bisogno di credere

Che qualcuno ci sia

Che ha bisogno di me



Finirà come deve

Finirà finirà finirà come vuole

Finirà come viene

Finirà finirà che non dura per sempre

Non ti preoccupare

Finirà finirà finirà

Finirà bene

Per te e pure un po’ per me

Finirà bene

Anche se non ci vuoi credere

Finirà bene

Per noi che non sappiamo vincere

Che non sappiamo vincere

Finirà bene

Per te che cresci figli da sola

Finirà bene

Per te che ogni porta diventa un muro

Finirà bene lo so

Ti giuro

Finirà bene

Finirà bene