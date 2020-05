FIFA Ultimate Team e i TOTSSF Premier League del 1 maggio, quali i candidati?

Il momento probabilmente più atteso del finale di stagione di FIFA Ultimate Team è arrivato. Nella giornata odierna – precisamente alle ore 19.00 nostrane – si conosceranno infatti le scelte di Electronic Arts in merito ai TOTSSF della Premier League. La massima serie inglese è infatti parecchio inflazionata all’interno della modalità di gioco di FIFA 20. Numerosissimi sono gli allenatori che hanno scelto di allestire la propria squadra attingendo dai top club britannici. E ovviamente riuscire a ottenere dai pacchetti una carta speciale TOTSSF aumenterebbe non di poco il valore dell’intera compagine.

Chiaro è che, come sempre, ancora nulla di concreto si sappia su quali saranno gli atleti scelti per le diverse carte confezionate dal team di sviluppo. In questo articolo proveremo dunque a fare luce su quelle che sono le opzioni a disposizione degli addetti ai lavori. Nell’attesa chiaramente che si apra il sipario e le nuove carte speciali vadano effettivamente in scena.

TOTSSF Premier League in FIFA Ultimate Team, quali i migliori?

Alquanto evidente che, nella realtà, a farla da padrona in Premier League quest’anno sia stato il Liverpool. La cavalcata trionfale degli uomini di Jurgen Klopp non è di certo passata inosservata, e i punti di vantaggio sulla seconda accumulati fino al lockdown ne sono una prova più che evidente. E i Reds sono chiaramente destinati a occupare una porzione importante all’interno della Squadra della Stagione (finora) di FIFA Ultimate Team.

Tra i pali sembra quasi scontata la presenza di Alisson. Il portierone brasiliano, dopo la fantastica carta TOTY, potrebbe ripresentarsi ai fan del gioco con una nuova e fiammante carta TOTSSF. Un modo più che efficace per blindare la porta dalle sortite avversarie. Tre quarti della difesa sembrano a loro volta destinati a vedere atleti del Liverpool schierati in campo. Imprescindibile il gigante Van Dijk, che potrebbe essere accompagnato sulle fasce rispettivamente da Alexander-Arnold e da Robertson. A fargli compagnia al centro dell’area invece Maguire (Manchester United), autore di una stagione alquanto convincente.

In mediana quantità e qualità a supporto delle azioni difensive e delle velleità offensive del TOTSSF della Premier League. La coppia che potrebbe fare da fulcro per il gioco nella massima serie britannica potrebbe essere costituita da Jordan Henderson e Kevin De Bruyne. Un mix perfetto per garantire copertura e spinta propulsiva scardinare le difese avversarie.

Il tutto chiaramente a supporto di un pacchetto d’attacco che vive di abbondanza. Le fasce, quella sinistra e quella destra, non dovrebbero dar vita a dubbi amletici, almeno per quanto riguarda i titolari. Manè e Salah hanno sostanzialmente fatto il bello e il cattivo tempo con le loro scorrerie, e questo non sarà di certo passato inosservato tra i vertici di Electronic Arts.

Il dubbio a questo punto è sull’eventuale scelta tra una coppia di attaccanti o tra un centrocampista offensivo e un attaccante. Nel primo caso, i papabili potrebbero essere sicuramente Aubameyang e Vardy. Se invece gli addetti ai lavori dovessero optare per la seconda ipotesi, ecco che arriverebbe di gran carriera Son, pronto a supportare probabilmente lo stesso Aubameyang.

Ricapitoliamo dunque le nostre prediction:

Por: Alisson

TS: Robertson

DC: Van Dijk

DC: Maguire

TD: Alexander-Arnold

CC: Henderson

CC: De Bruyne

COC: Son

AS: Mané

AD: Salah

ATT: Aubameyang

Non dimentichiamoci poi della presenza di riserve e sostituti, oltre alle immancabili aggiunte che arriveranno attraverso gli obbiettivi e le Sfide Creazione Rosa. Tanti i modi a disposizione di EA per foraggiare la voglia di novità della propria community.

Vi ricordiamo in chiusura che il TOTSSF di Premier League all’interno di FIFA Ultimate Team sarà disponibile a partire dalle 19.00 di oggi, venerdì 1 maggio.