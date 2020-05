Ennesimo ritardo per le serie Huawei P20 e Mate 10 con EMUI 10: la nuova scadenza

Non sono positive le notizie trapelate oggi 1 maggio per coloro che si ritrovano con un modello appartenente alla serie Huawei P20 e Mate 10. Fatta eccezione per i due prodotti “Lite“, che a prescindere non rientrano in un discorso di questo tipo, è importante mettere in evidenza l’ennesimo capitolo della telenovela relativa all’aggiornamento con EMUI 10. Dopo gli incoraggianti segnali di aprile, condivisi anche sulle nostre pagine, questo martedì è importante prendere atto dell’ennesimo ritardo da parte del produttore cinese.

Nuove tempistiche per EMUI 10 su Huawei P20 e Mate 10

L’ultimo bollettino in merito, nel dettaglio, ci arriva direttamente da Huawei Central, secondo cui la decisione da parte del brand asiatico sarebbe stata quella di ritardare il lancio dell’aggiornamento impostato su EMUI 10 per Huawei P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design tra metà giugno e la fine del mese in questione. Al momento non sono note le motivazioni che hanno reso ufficiose valutazioni del genere, nonostante si tratti del terzo slittamento dopo le previsioni iniziali che erano state fatte in merito.

La fonte è andata oltre e ci ha parlato di tempistiche più o meno precise a seconda dell’area in cui ci troviamo. Ad esempio, ad aprire le danze sarà il Giappone. Africa e Medio Oriente, dove l’aggiornamento EMUI 10 per le serie Huawei P20 e Mate 10 vedrà la luce nello scorcio iniziale del mese di giugno. A metà mese, poi, sarà la volta dell’Europa Occidentale (dove ci troviamo noi), Europa del Nord, Asia (area Pacifico) e Canada. Infine, a fine giugno faremo questo step in Russia, Asia Centrale e America Latina.

Staremo a vedere se almeno in questa circostanza sarà rispettato o meno il programma stabilito per la serie Huawei P20 e Mate 10, che da mesi attende segnali concreti per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10. Voi che ne pensate?