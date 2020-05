Diavoli svela il passato di Dominic, Nina e Massimo e mostra Alessandro Borghi nudo: anticipazioni 1 maggio

Nonostante l’atipica festività di oggi, 1 maggio, Diavoli torna in onda su Sky Atlantic con due nuovi episodi, il quinto e il sesto, che porteranno lo spettatore ad un passo dal finale complicando l’intreccio di storie e di verità alla base di questa storia. Quello in scena questa sera sarà il terzo appuntamento con Patrick Dempsey , Alessandro Borghi e Kasia Smutniak ed è proprio dai loro tre personaggi che si riprenderà questa asfissiante corsa.

È domenica, Dominic viene informato dell’ennesimo tradimento di Massimo o, meglio, di quello che il suo team ha fatto andando contro le regole ma ci sarà qualcosa di più importante a distogliere il CEO dalla questione, che cosa? La scomparsa della moglie. Nina non risponde al telefono e dove la stavano aspettando non è mai arrivata e questo impensierisce Dominic al punto di chiedere aiuto proprio a Massimo.

ATTENZIONE SPOILER!

Prendono il via da qua i nuovi episodi di Diavoli che ci riporteranno indietro nel passato e riveleranno allo spettatore il legame tra Massimo e Nina, quel sentimento fino a questo momento solo ipotizzato ma che oggi prenderà forma. Una serie di parallelismi tra il presente e il passato, rivelano che il trader italiano sa bene dove cercare la donna perché si trova nello stesso posto in cui ricorda il figlio ogni anno al suo compleanno, quello in cui, proprio dopo la sua morte, hanno fatto l’amore.

I colpi di scena non mancheranno così come non mancheranno le scene di nudo per Alessandro Borghi e Kasia Smutniak, scene destinate a fare il giro del mondo e del web, ne siamo certi.

Ecco i primi minuti degli episodi di questa sera:

Ma proprio mentre il pubblico femminile sarà alle prese con i propri ormoni da gestire, ecco che sullo schermo andrà in scena un’altra rivelazione: Dominic coglie l’occasione per confidare a Massimo di sapere del suo tradimento con Nina ma lo ringrazia per aver salvato il loro matrimonio. Nonostante tutto, però, non può essere più il suo pupillo dopo quello che è successo e così decide di sollevarlo dall’incarico di Head of Trading affidando il suo posto a Paul.

Massimo continua a camminare sul suo filo sempre pronto a cadere e così mentre tutto sembra andare a rotoli, lui non si da pace e sembra pronto ad andare a fondo alla verità chiedendo addirittura aiuto all’agente Vicky finita nell’ufficio dei permessi di soggiorno per colpa dei suoi “amici”. Massimo è pronto a consegnarli Duval in cambio dei documenti di Ed, il famoso fascicolo sul suo conto. Anche Sofia gli promette gli stessi documenti almeno fino a quando non viene a galla il tradimento di Ruggero. Come andrà a finire a quel punto?