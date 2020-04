Solo oggi 30 aprile diverse offerte da Huawei Store: occhio al P40 Lite

Arrivano oggi 30 aprile alcune offerte ufficiali per quanto riguarda il tanto seguito Huawei Store, considerando il fatto che il produttore cinese ha deciso di lanciare promo a tempo per tutti coloro che sono alla costante ricerca di occasioni in questo periodo. Vi invito a prestare attenzione soprattutto al cosiddetto Huawei P40 Lite, se pensiamo che questo giovedì sia stata pareggiata a conti fatti la proposta di Amazon che abbiamo trattato sulle nostre pagine non molto tempo fa.

Le migliori offerte da Huawei Store: non solo P40 Lite

Per farvela breve, chi desidera un Huawei P40 Lite se lo può portare a casa solo oggi 30 aprile con un esborso di circa 270 euro. Si tratta del miglior prezzo di sempre per il device, come del resto è stato evidenziato poco fa da Guadagno Risparmiando, almeno per quanto riguarda gli store ufficiali e quelli maggiormente noti al pubblico italiano. A questo aggiungiamo che gli utenti potranno ricevere in omaggio anche un Huawei Band 4 Pro. Occorre però tenere gli occhi aperti, perché le offerte in ambito smartphone non riguardano solo il modello commercializzato poche settimane fa.

Ad esempio, in queste ore troverete disponibile anche Huawei P40 lite E a 199 euro, in questo caso con Mini Speaker in omaggio. Da tenere in considerazione anche il prezzo che è stato fissato per i potenziali acquirenti di un Huawei Mate 30 Pro, da alcune ore a questa parte disponibile a 749,90 euro invece di 1.099,99 euro. In chiusura, un richiamo anche per chi da tempo sta valutando Huawei P30 Pro, visto che fino a stasera si potrà comprare a 699,90 euro con i FreeBuds 3 che sono stati inclusi nel prezzo.

Se state valutando un tablet, attenzione a Huawei T3 10, il cui prezzo oggi parte da 129,90 euro, mentre Huawei T5 10 risulta disponibile in promozione da 159,90 euro e M5 Lite 10 da 229,90 euro. Ricordate che è incluso il Band 3 Pro.