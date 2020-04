Rilancio di fine aprile per iPhone XR, Samsung Galaxy e Huawei su Unieuro

Si torna a parlare di offerte Unieuro oggi 30 aprile, con alcune promozioni a tempo limitato che riguardano soprattutto gli utenti interessati all’acquisto di device come i vari iPhone XR, oltre a Huawei Mate 30 ed alcuni Samsung Galaxy. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la campagna che rischia di andare in scadenza già in serata, considerando le offerte flash concepite da questa catena da un po’ di tempo a questa parte. Senza dimenticare l’eventuale esaurimento delle scorte.

Selezione di offerte Unieuro per iPhone XR, Samsung Galaxy e Huawei a fine aprile

Si parte proprio dal mondo Apple, con un focus sui vai iPhone XR 64GB Corallo, nero, bianco ed in versione cromatica blu a 669 euro. A questi modelli si aggiunge, come accennato, Huawei Mate 20, visto che la versione dotata di 4 GB di memoria interna e 128 GB per l’archiviazione interna a 299 euro. Mi riferisco in questo caso alla variante di colore blu con tanto di brandizzazione Vodafone. Per quanto concerne Samsung, in questo caso la campagna Unieuro ci propone il cosiddetto Samsung Galaxy A71, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il modello nero si può acquistare a 359,90 euro.

Per quanto concerne gli altri produttori, abbiamo Motorola G8 Power Nero Vodafone a 199 euro, oltre al tanto apprezzato Motorola Moto E6 plus Grafite a 109 euro. Infine, se seguite il produttore in questione, potreste lasciarvi sedurre anche dal Wiko VIEW Prime a 99 euro. Come accennato ad inizio articolo, in linea teorica le promozioni riportate oggi 30 aprile tramite Unieuro dovrebbero andare in scadenza già con lo scoccare della mezzanotte.

Che ne pensate delle nuove offerte Unieuro trapelate questo giovedì? I prezzi fissati per iPhone XR, Huawei e Samsung Galaxy sono in grado di fare la differenza? Fateci sapere con un feedback a fine articolo le vostre prime impressioni