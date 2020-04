Per Farti Felice è il nuovo singolo di Biagio Antonacci alla continua ricerca dei dialogo

Per Farti Felice è il nuovo singolo di Biagio Antonacci da Chiaramente Visibili Dallo Spazio, ultimo album di inediti che ha rilasciato alla fine del mese di novembre. Si tratta del terzo estratto dall’album, dopo Ci Siamo Capiti Male e Ti Saprò Aspettare.

Nel testo del brano sono raccolte alcune delle tematiche della sua poetica, con una continua ricerca di condivisione, di dialogo ma anche di incontro ideale tra due mondi differenti. La produzione e l’arrangiamento del singolo sono di Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci, con la partecipazione dei musicisti Mauro Refosco, Spencer Zahn con EdoDea Ensemble e ancora Stefano Nanni e Massimo Zanotti.

Per il momento, rimangono confermati i concerti di Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano. La tour stanziale, per il quale sono in vendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati, dovrebbe tenersi nei tra settembre e ottobre, anche se l’attuale emergenza sanitaria non consente di fare previsioni a lungo termine. A parlarne era stato anche Biagio Antonacci, che aveva risposto ai fan preoccupati sui social affermando di non avere notizie certe in merito al normale svolgimento dei concerti.

Per farti felice

L’equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo

Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale

L’ho rubato soltanto una volta l’ho fatto per te

(Per farti felice)

Per farti felice

Ti darei la mia casa per farti svegliare nel verde

La natura potrebbe mischiarsi tra i folti capelli che hai

E daresti più luce alle ultime stelle rimaste

Per farti felice

Comincio a ballare a culo col mondo

Io senza vergogna

Tu senza uno stile

E vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così

Se io fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice

Fermerei tutto quello che passa lasciando una traccia

Straccerò queste lettere scritte soltanto per hobby

Cercherò condizioni ideali o metterò pali

Per farti felice

Comincio a ballare

A culo col mondo

Io senza rivali

Tu senza le scarpe

E vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Vivere, vivere, vivere, vivere, ehi

Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin

Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così

Se io fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice

Per farti felice

Viva

Dalla parte del tramonto sempre

Fino a renderci più evanescenti

Fossi rosa ti sorprenderei la sera

Fossi vetro ti proteggerei

Per farti felice, yeah

Per farti felice

(Quindi aspetto che venga la notte per fare una figlia e chiamarla Melin)

(Perché io sono parte del vento puntuale mi assento soltanto così)

Per farti felice