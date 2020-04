Passo decisivo verso EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro: ultima beta

La giornata del 30 aprile è anche all’insegna di un importante aggiornamento destinato ai Huawei P30 e P30 Pro, che ha ricevuto una nuova beta dell’interfaccia EMUI 10.1, anche se per il momento destinata ai soli esemplari cinesi. Come riportato da ‘Huawei Central‘, gli ex top di gamma si sono messi in fila per ricevere l’aggiornamento stabile, anche se quel momento non sembra ancora essere completamente arrivato. L’ultimo passaggio è rappresentato proprio da questa beta EMUI 10.1.0.135, che si è occupata di introdurre una serie di importanti modifiche.

Innanzitutto parliamo dello split-screen, che, attraverso la side-bar, consente di trascinare le applicazioni che si intendono aprire in multi-window (anche immagini, testo e file da un’app all’altra), come pure del 3D Always On Display (è stato inserito un nuovo orologio Kingfisher Micro-Stereoscopic nell’AOD per creare un effetto tridimensionale). La Dark Mode adesso supporta molte più applicazioni terze ed il multi-device control panel permette di avere il controllo di dispositivi IoT, trasferire la schermata del dispositivo o collaborazioni multi-screen.

Come potete vedere, sembrerebbe una beta priva di significato, ed invece ha veicolato funzioni più che utili a bordo dei Huawei P30 e P30 Pro. Se i Huawei Mate 30 sono già pronti a ricevere la versione stabile di EMUI 10.1, per i Huawei P30 c’è stato bisogno di quest’ultimo passaggio intermedio, che a conti fatti cambia ben poco ai suoi proprietari. L’importante è che sia assicurato un firmware ben ottimizzato a quello che è ancora oggi considerato tra i migliori smartphone in circolazione (poco importa che non sia più il portabandiera in carica visto che dalla sua vanta un hardware di tutto rispetto, corredato peraltro dai servizi Google, che sappiamo mancare sui Huawei P40 per le ragioni che ormai bene conosciamo). Se avete domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.