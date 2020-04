Non è l’ultimo giorno per ricevere il bonus 600 euro INPS: chiarimenti sulle domande del 1 aprile

C’è ancora speranza: oggi 30 aprile non scadono affatto i termini per ricevere il bonus 600 euro INPS. Anche se l’ente previdenziale aveva chiarito in precedenza che proprio entro oggi 30 aprile avrebbe appunto provveduto all’accredito della somma prevista dal decreto Cura Italia, i tempi per l’indennizzo potrebbero ancora essere più dilatati.

Il riscontro puntuale sull’erogazione del bonus 600 euro INPS è giunto proprio in questa prima parte di giornata dell’ultimo giorno di aprile. A chi si chiedeva se, proprio oggi, sarebbero scaduti i termini assoluti per ricevere l’importante cifra, l’ente previdenziale ha risposto in modo chiaro e rassicurante. La somma, in pratica, potrà essere accreditata anche nei prossimi giorni, anche se manca un tempo limite di riferimento in cui ci sarà da attendere l’accredito sul proprio conto bancario.

I pagamenti potranno avvenire anche nei prossimi giorni #inpsinascolto — INPS (@INPS_it) April 30, 2020

Sembrerebbe che siano in numero decisamente importante coloro che hanno presentato la domanda per il bonus 600 euro INPS nel primo giorno utile, ossia il 1 aprile ma che finora ancora visualizzano la loro richiesta come “in attesa di esito”. Per assurdo insomma, proprio i primissimi richiedenti non avrebbero beneficiato di un trattamento di favore e anzi sarebbero rimasti al palo e a corto dell’indennizzo. Proprio per la loro specifica situazione, è stato formulato un’ulteriore feedback ufficiale, sempre da parte del profilo social Twitter dell’ente previdenziale.

Sono già state elaborate e quelle ancora in attesa di esito sono in ulteriore istruttoria #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) April 30, 2020

Detto in parole semplici, proprio chi ha presentato la domanda il 1 aprile (se pure etichettata come “ancora in attesa di esito”) sarebbe in una sorta di situazione di stallo. Nonostante una prima verifica dovrà attendere l’esito di una nuova istruttoria. La dichiarazione di queste ore non lascia presagire tempi brevi di risoluzione ma almeno c’è la certezza che, pur non ricevendo l’accredito in data odierna, questo potrebbe giungere senza problemi anche nei primi giorni di maggio.