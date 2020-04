La vita va avanti per Huawei Mate 20 Lite: ecco l’aggiornamento 193

La vita va avanti per il Huawei Mate 20 Lite, che in Germania, come riportato da ‘schmidtisblog.de‘, ha iniziato a ricevere l’aggiornamento del sistema operativo alla versione SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), dal peso di 95,16 MB (il pacchetto dati è talmente leggero da poterlo scaricare senza troppi pensieri anche attraverso la connessione mobile del vostro bundle, senza rischiare di andare fuori limite massimo) e contraddistinto dalla patch di sicurezza di aprile (l’ultima versione distribuita nel nostro Paese faceva riferimento alla versione firmware 185 con patch di sicurezza di marzo).

La stessa fonte ha affermato che non è lecito aspettarsi nuove funzionalità dal pacchetto SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1), che dovrebbe limitarsi ad integrare al sistema operativo del Huawei Mate 20 Lite la patch di sicurezza di aprile (non che sia poca cosa, intendiamoci). Tenere il proprio dispositivo sempre aggiornato significa ripararlo da pericolose minacce, ed ipoteticamente tirare fuori il massimo dalle prestazioni offerte (sempre che il lavoro degli sviluppatori venga fatto a dovere, come dovrebbe sempre essere). Non passerà troppo tempo prima che l’aggiornamento in questione raggiunga i vostri Huawei Mate 20 Lite (si tratta di un processo graduale, come ormai ciascuno di noi dovrebbe sapere se ha avuto a che fare almeno una volta nella vita con un qualsiasi smartphone, a prescindere dal sistema operativo in uso).

Una volta ricevuta la notifica OTA di avvenuta disponibilità del pacchetto SNE-LX1 10.0.0.193(C432E10R1P1) per Huawei Mate 20 Lite, potrete procedere all’installazione previa verifica della percentuale di carica residua, che non dovrà risultare inferiore al 50% per poter proseguire senza pensieri. L’avreste mai detto che questo dispositivo avrebbe fatto tanta strada? Se l’avete acquistato probabilmente sì, e il produttore asiatico vi sta dando ragione ad ogni mese che passa. In caso di domande sentitevi liberi di utilizzare il box dei commenti qui sotto.