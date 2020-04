I gloriosi anni ’90 nel nuovo singolo degli Oasis Don’t Stop (audio e testo)

Il nuovo singolo degli Oasis ci porta dritti negli anni ’90. La reunion virtuale del gruppo è avvenuta grazie al ritrovamento del fratello maggiore dei Gallagher, Noel, che ha deciso di pubblicarla tra il 29 e il 30 aprile. Il ritorno del gruppo era atteso dai fan ormai da molti anni e questo potrebbe essere solo un assaggio di quello che sarà il futuro.

“Negli ultimi tempi ho avuto un sacco di tempo a disposizione e così ho finalmente deciso di guardare e scoprire che cosa ci fosse dentro le centinaia di CD senza etichette contenuti in alcuni scatoloni che ho a casa. Mi sono imbattuto in una vecchia demo che pensavo perduta per sempre. Per quanto ne so, là fuori c’è una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un souncheck a Hong Kong di circa quindici anni fa. Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data”.

Don’t Stop è di facile collocazione se si prende spunto dalle indicazioni di Noel Gallagher, che ha parlato di una demo di almeno 15 anni fa, ma il brano potrebbe essere ragionevolmente anche di poco precedente, forse di qualche anno. Si tratta di un lato B che rievoca le atmosfere proposte dagli Oasis del 2002-2005, anche se il richiamo agli anni ’90 è per niente celato.

Potrebbe esserci un accenno all’imminente conclusione del progetto Oasis, ma fa riflettere il fatto che non sia stato rilasciato all’epoca della rottura. Il valore della canzone si perde nella speranza di un imminente ritorno del gruppo, quello che i fan hanno aspettato per anni, e sembra quasi un pretesto per aprire la strada a un futuro che – in questo momento – potrebbe essere solo sognato.

D’altro canto, Noel Gallagher ha sempre negato di voler riprendere con il progetto del gruppo per le troppe divergenze di opinioni che da sempre avevano diviso di due fratelli. In questi anni, gli scontri si sono consumati sui social, con un Liam particolarmente agguerrito nei confronti del fratello al quale mai ha risparmiato insulti di ogni genere.

One, two, three

Two, two, three

Bye bye my friend, I’m leaving

I’m gonna feast on the stars in the sky

And while I be gone, don’t stop dreaming

And don’t be sad and don’t cry

‘Cause lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

Lazy days and sunny rays will guide me

Back home where I belong

If God gives me grace, then He will find me a space

And I hope I’ll be singing this song

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

From time to time, though we’re whole words apart

You will still hold a groove in my heart

From time to time, we will fall side by side

You’ll still have that look in your eye

Don’t stop being happy

Don’t stop your clapping

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Don’t stop your laughing

Take a piece of life, it’s alright

To hold back the night

It’s alright to hold back the night