Nonostante il lockdown, Ghali annuncia la versione deluxe di DNA a due mesi dal rilascio del suo secondo album di inediti, che ha pubblicato il 21 febbraio scorso dopo la partecipazione al Festival di Sanremo come super ospite.

L’arrivo di qualcosa di nuovo era stato anticipato dalla cancellazione dei post precedenti alla cover di DNA+, che presto avrà una sua data d’uscita e una tracklist. Certa è la novità di un ritorno musicale arricchito di nuovi contenuti, che potrebbero essere alcune delle collaborazioni avviate in questo periodo.

DNA è arrivato a tre anni dalla sua prima prova sulla lunga distanza, Album, che aveva rilasciato nel 2017. Il suo primo album di inediti era approdato anche su palchi prestigiosi, come quelli dei maggiori palasport italiani, oltre ad aver conosciuto un successo senza precedenti anche in termini di streaming.

In occasione del rilascio del suo ultimo album, Ghali aveva anche parlato del rapporto con Fedez, che si è interrotto da molti anni.

Tra le collaborazioni che potrebbero compare anche Sick Luke, con il nuovo singolo rilasciato nelle ultime ore e che si intitola Cacao. Ecco il testo del brano pubblicato il 30 aprile.

Fumo cacao, mi sento meravigliao

Entro nella scena, amico sembra un black out

Capo dell’anno, fra’ non sento il count-down

Tu capo tavola in tavolo rotondo time-out

Sick Luke

Credimi, fidati

Fallo per te, per i tuoi amici, per la family

Oggi non ho bisogno di security

Fatality, proteggiti, sono pronto T.N.T

So che ci si capisce tra colleghi

Mi deludi se mi dici che non preghi

Ti rollo in un lenzuolo, frate ti accendo dai piedi

Dopo puzzi di cannella spenta

Questa merda fa venire il mal di testa

Fumo solo rapper, no webstar

Sono organizzato come un gangster

Non riesco a stare zitto

Compro casa, non voglio l’affitto

Porto figa a casa del tuo amico ricco

Non darmi quella me, io non pippo Ho provato a ripulirmi e non va via Felpa Sto, quelli dentro al Beccaria Ti rompo il c frate, come per magia

E io ti giuro frate non c’ho strategia

Hey, sai che sono un tipo un po’ piccante

Non mangio maiale quando entro al ristorante

Non metto mai il piede in due scarpe

Non mi vendico, so già che Dio è un grande

Squali sentono il mio sangue

Squali vogliono il mio sangue

Scaccio il mio grillo parlante

Sei solo una stella filante