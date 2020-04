FIFA Ultimate Team verso venerdì 1 maggio, TOTSSF Premier League in arrivo?

Si potrebbe dire che, in FIFA 20, FIFA Ultimate Team sia arrivato alle battute conclusive della sua stagione, ma sarebbe riduttivo. Eh già, perché la tornata di TOTSSF partita venerdì scorso era solo il primo di una serie di appuntamenti che ci terrà compagnia fino al mese di giugno.

L’acronimo di cui sopra sta per Team of the Season So Far, la risposta di Electronic Arts all’interruzione dei campionati. I “migliori finora” in sostanza, con le carte speciali che omaggiano le prestazioni dei calciatori reali nei rispettivi campionati. E dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, tra Most Consistent votati dalla community ed EFL, parrebbe essere arrivato il momento del cosiddetto “carico”. Manco stessimo giocando a briscola.

FIFA Ultimate Team, è l’ora della Premier League?

L’asso nella manica di Electronic Arts per domani, 1 maggio, è di quelli pesanti. FIFA Ultimate Team potrebbe infatti abbracciare i tanto attesi e richiesti TOTSSF della Premier League. I migliori in assoluto provenienti dalla massima serie inglese, che potrebbero prendere posto nei pacchetti a partire dalle 19.00 di domani.

Non ci sono al momento ufficialità in merito al tutto, con Electronic Arts che inserirà riferimenti tra le linee di codice del gioco probabilmente nella giornata di oggi. In modo da avere tutto pronto per la release, senza eccessivi patemi d’animo.

Ad avvalorare questa tesi è il calendario dello scorso anno dei TOTS di FIFA Ultimate Team, che nel secondo appuntamento vide come protagonisti proprio i selezionati dal campionato di Sua Maestà.

Ma quali potrebbero essere effettivamente i campioni destinati a ottenere una carta speciale di fine torneo? Domani proveremo ad approfondire la questione, analizzando le performance dei singoli ed eleggendo su queste pagine i migliori.

Ricordiamo in chiusura che a partire da oggi sono disponibili i premi della FUT Champions Weekend League. Tra i Pick garantiti figurano i TOTSSF rilasciati la scorsa settimana: un bottino parecchio goloso! E voi quali avete trovato? Condivideteli con noi.