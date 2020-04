Come compilare l’autocertificazione se si vanno a trovare i congiunti dal 4 maggio? Ci sono delle indicazioni esatte già pronte in queste ore per prepararsi all’ambito momento che sancirà anche il via alla Fase 2 di lotta contro l’epidemia Covid-19?

Nella giornata di ieri abbiamo chiarito che si potrà utilizzare la vecchia autocertificazione proprio per andare a trovare i congiunti, dunque persone con le quali (come chiarito dal Governo) si ha un legame affettivo stabile. Rientrano nella categoria, dunque, anche i fidanzati ma come va esattamente compilato il modulo già in uso nell’ultima parte della Faase 2?

Come riportato anche sul IlFattoquotidiano.it, bisognerà indicare (nel caso specifico) solo delle informazioni in più ma mai i nomi e cognomi di chi si va a trovare nel rispetto della privacy di tutti i cittadini italiani.

Ecco dunque come si dovrà compilare l’autocertificazione se si andranno a trovare finalmente i congiunti: la casella da barrare sarà quella con etichetta “situazione di necessità”. Nella parte bassa del modulo poi, quella denominata “A questo proposito dichiara che…” andrà invece fornita una specifica informazione ossia il grado di parentela che ci lega alla persona oggetto di visita o il relativo stato civile. Niente di più, come già riferito, nome e cognome non dovranno essere affatto indicati.

Non è da escludere che un nuovo modello di autocertificazione possa essere partorito comunque dal Governo nelle prossime ore, con l’indicazione apposita dei congiunti da segnalare in caso di visita a qualcuno con cui si ha appunto un legame affettivo stabile. In realtà sui social circolano già bozze di moduli nuovi di zecca con questa voce di riferimento ma questi non provengono (per il momento) da fonti ufficiali). Eventuali conferme in questa direzione saranno eventualmente riportate sulle nostre pagine ma, come già detto, anche il vecchio modulo dovrebbe poter essere comunque essere utilizzato a partire da lunedì, così come indicato in questo articolo.