Call of Duty Modern Warfare 2 sbarca anche su Xbox One e PC: quando scaricare la remaster

Con una mossa a sorpresa, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è approdato su PlayStation 4 lo scorso mese, riportando in vita uno dei capitoli della saga sparacchina più amati dagli appassionati. Il titolo è stato proposto da Activision all’utenza Sony come un’esclusiva temporale di un mese, sufficiente a vivere una intensa e controversa campagna principale per singolo giocatore, lasciando da parte la modalità multiplayer, tagliata da questa riedizione per evitare che la communty si disperdesse troppo tra questo, il soft reboot di Call of Duty Modern Warfare e la nuova Battaglia Reale di Call of Duty Warzone – da scaricare gratuitamente come free-to-play su personal computer e console di ultima generazione.

E se è vero che sono ormai trascorsi trenta giorni dalla inattesa release, ora Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è pronto ad approdare anche sui lidi della concorrenza. Mentre gli occhi degli appassionati sono tutti puntati sul primo trailer di Assassin’s Creed Valhalla – che sarà pubblicato in data odierna alle ore 17:00 italiane -, il colosso americano del gaming è infatti lieto di coinvolgere nel suo redivivo FPS anche i possessori di PC e Xbox One nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile. Il tutto con tempistiche di rilascio ben precise.

Come riportato dal sito Windows Central, l’edizione rimasterizzata del gioco – l’originale risale al novembre del 2009 – approderà allora su PC e Xbox One nel tardo pomeriggio, alle ore 19:00, andando ad arricchire i cataloghi di Xbox Store e del launcher Battle.net – la pubblicazione attualmente non è attesa né su Steam né su Epic Games Store o altre piattaforme di distribuzione di titoli PC. I giocatori che hanno prenotato il “nuovo” Call of Duty Modern Warfare 2 possono già procedere con il preload, da 45 GB per la versione Xbox One e da circa 80 GB per la versione PC. Cosa ne dite, anche voi tornerete a combattere nel classico di Infinity Ward e Activision?