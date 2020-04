Buone notizie per la spesa Esselunga a casa: gratuita fino al 30 maggio per alcuni

Ancora nelle prossime settimane il servizio di spesa Esselunga a casa risulterà fondamentale per molti. Nonostante ci avviamo verso la Fase 2 di contenimento dei contagi Covid-19 e dunque verso la possibilità di recarsi più liberamente verso i negozi fisici della catena, in molti di certo preferiranno ancora ricevere proprio la spesa presso il proprio domicilio. Basti pensare soltanto alle persone in età avanzata e comunque a quelle che si trovano dislocate presso i supermercati del brand.

Proprio per coloro che non sono più giovanissimi, la catena di supermercati ha pensato di riconfermare un servizio molto gradito, attivo finora per tutta la Fase 1 di emergenza Covid-19. Esattamente come fino ad oggi 30 aprile, gli over 65 avevano beneficiato della spesa Esselunga a casa gratuitamente, per tutto il prossimo mese in pratica e dunque fino al 30 maggio, lo stesso identico servizio non comporterà alcun costo.

Chiunque usufruisce della piattaforma online per la spesa Esselunga a casa e si dichiara con età uguale o superiore ai 65 anni non pagherà dunque nessuna spesa di consegna per la propria spedizione. Evidentemente il brand ha pensato di protrarre l’iniziativa a favore dei più anziani e dunque anche dei più deboli, visto il perdurare comunque di una fase di emergenza proprio per il nuovo coronavirus.

Restano attive anche tutte le altre regole per la spesa Esselunga a casa come quella che prevede un ordine solo a settimana e il pagamento di quanto dovuto solo online e non in contanti all’operatore che giunge a domicilio. Gli slot a disposizione per le consegne continuano, anche negli ultimi giorni a non essere spesso sufficienti a fronte di una domanda importante e costante dei consumatori. Per questo motivo potrebbe essere necessario fare più tentativi prima di poter effettuare proprio la spesa a distanza. Il consiglio all’utenza da parte del brand resta quello di non intasare le linee del servizio clienti per la richiesta di supporto. In caso di anomalie e problemi con gli ordini il singolo consumatore verrà contattato singolarmente.