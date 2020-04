Bugo ed Ermal Meta in Mi Manca, il nuovo singolo dal sapore nostalgico

Bugo ed Ermal Meta in Mi Manca, il nuovo singolo già disponibile in digitale e dal 1° maggio anche in radio.

Il brano verrà presentato dai due in occasione del Concerto del Primo Maggio di Roma, quest’anno in una versione inedita, con esibizioni registrate in tutta Italia.

Il concertone di Roma, tradizionale appuntamento in Piazza San Giovanni, è costretto quest’anno a rinunciare al pubblico tra le strade del centro storico della città eterna in ottemperanza alle misure di sicurezza sanitaria per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il concerto si terrà in una versione straordinaria, venerdì 1 maggio, dalle ore 20.00 alle 24.00, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2.

“Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro” è il titolo che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo Maggio 2020. Tantissimi gli ospiti che stanno registrando contributi da trasmettere in TV; tra questi anche Bugo ed Ermal Meta che presenteranno il brano Mi Manca.



Mi Manca fa parte del nuovo album di Bugo, Cristian Bugatti, disponibile da febbraio (Mescal). Mi Manca è un brano perfetto per il momento che stiamo vivendo, pur essendo stato scritto quando del Coronavirus non se ne aveva traccia.

Mi Manca sottolinea una serie di gesti semplici di cui si sente la mancanza quando si cresce o comunque quando ci si trova a vivere in una condizione diversa da quella precedente con la necessità di cambiare abitudini.

Negli scorsi giorni a Milano è apparso un messaggio enorme: “Mi Manca” nei pressi della stazione Porta Garibaldi. A svelare il significato del misterioso messaggio è stato Bugo sui social raccontando di esserne l’artefice.

“Questo messaggio apparso a Milano è opera mia. Credo che la nostalgia sia comune a tutti in questi giorni, non solo ci mancano le cose che davamo per scontato, ci manca anche la nostra essenza, la leggerezza che non riusciamo ad avere. E allora vorrei stringervi uno ad uno e ricordarvi che possiamo essere grandi anche se portiamo sulle spalle un carico da due tonnellate di malinconia. Mi manco io, mi manchi tu“

Mi Manca – Bugo ed Ermal Meta