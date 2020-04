Ci sarà anche Patti Smith tra gli ospiti del concerto del Primo Maggio. La Sacerdotessa del Rock va ad aggiungersi al cast dell’evento per il quale è stato rivoluzionato il format, reso virtuale, con la conduzione di Ambra Angiolini. L’appuntamento è per le ore 20 del Primo Maggio su Rai3, con la musica che continuerà fino alla mezzanotte.

I contributi musicali saranno molteplici ma con un un unico obiettivo, quello di portare speranza per un futuro lavorativo tutto da ricostruire. Le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 sono attualmente in vigore, con prospettive incerte per molti settori.

Il viaggio del Concerto del Primo Maggio sarà raccontato attraverso il racconto di Gino Castaldo ed Ema Stockolma, con interventi che saranno portati anche nello speciale di Rai3 nel quale interverranno una serie di artisti, ai quali si è aggiunta anche Patti Smith.

Il Concerto del Primo Maggio rivoluzionato

Racconta il Direttore Artistico del Primo Maggio, Massimo Bonelli:

“Nell’immaginare il cast di questa insolita versione Tv del Concertone, ho pensato ad artisti che, con le loro melodie e i loro testi, potessero accarezzare il nostro immaginario collettivo, facendoci cantare tutti assieme dalle nostre case in un momento in cui c’è bisogno tanto della giusta sobrietà, quanto di una concreta speranza per il futuro che ci aspetta. Nel progettare le performance musicali, abbiamo deciso di puntare su esibizioni live che privilegiassero la qualità visiva e sonora della musica, provando a superare il linguaggio dei tanti live streaming casalinghi che ci hanno tenuto compagnia in queste settimane, che molto spesso non possedevano – per ovvie e legittime ragioni – la qualità tecnica ed esecutiva di veri e propri concerti. Dall’audio, alla scenografia, alle luci, ogni performance live del Primo Maggio 2020 sarà curata nei dettagli, ma sempre realizzata rispettando le vigenti norme per la sicurezza di ognuno degli attori che darà il suo contributo per realizzare questo grande evento nazionale”.

Le esibizioni dall’Auditorium Parco Della Musica

Le performance degli artisti sono ospitate dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, ma anche dalle varie location sparse in giro per l’Italia da dove hanno scelto di suonare per dare un loro contributo al Primo Maggio. Interverranno Gianna Nannini, Patti Smith, Vasco Rossi, Zucchero oltre a Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.