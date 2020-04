Adam Driver sarà il protagonista di Yankee Comandante, diretto da Jeff Nichols

Adam Driver è stato scelto per interpretare il protagonista nel nuovo film diretto da Jeff Nichols. Secondo Variety, la produzione inizierà quando l’emergenza sanitaria sarà finalmente rientrata. Attualmente, il Covid-19 ha bloccato diversi film. Le riprese per questo nuovo lungometraggio dovrebbero partire nel 2021.

Adam Driver e Jeff Nichols

Il film, forse dal titolo Yankee Comandante, è ispirato a un articolo pubblicato da David Grann nel periodico statunitense The New Yorker. I protagonisti sono due persone, Che Guevara e un uomo dell’Ohio, che riusciranno a ottenere il ruolo di comandante durante la Rivoluzione cubana. Gli altri dettagli sono per il momento sconosciuti.

Il progetto è già stato presentato a diversi distributori e, durante le prossime settimane, potremmo saperne certamente di più, specialmente in merito alle tempistiche. Adam Driver e Jeff Nichols hanno già lavorato insieme nel 2016 per il film Midnight Special (passato in concorso al Festival di Berlino).

Adam Driver ha ultimamente recitato insieme a Scarlett Johansson nella pellicola Storia Di Un Matrimonio. Il film, disponibile su Netflix, ha ottenuto 6 candidature e una vittoria (Migliore attrice non protagonista a Laura Dern) durante i Premi Oscar 2020. Driver ha anche interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars.

Una scena tratta da “Storia Di Un Matrimonio”

Jeff Nichols è conosciuto per aver diretto Midnight Special, Take Shelter, Mud e, soprattutto, Loving. Quest’ultimo, nel 2017, ottenne una candidatura agli Oscar grazie all’interpretazione dell’attrice Ruth Negga.