Zayn Malik papà, Gigi Hadid è incinta del primo figlio

Zayn Malik papà. Questo è la notizia che arriva da Tmz in un momento molto particolare per tutto il mondo e in piena emergenza sanitaria. L’ex One Direction diventerà genitore nel mese di settembre: la sua compagna è infatti incinta di 20 settimane.

La notizia non è però stata confermata dai diretti interessati, che desiderano stare lontani dai riflettori in questo periodo di lockdown. Appena qualche giorno fa, i due avevano condiviso delle foto dei festeggiamenti privati per i primi 25 anni di Gigi, celebrati in quarantena in Pennsylvania.

Il ritorno di fiamma a dicembre 2019

I due si erano divisi nel 2018, dopo 3 anni d’amore. Tre anni non facili, quelli trascorsi da Zayn Malik e Gigi Hadid, che hanno trascorso gran parte della loro relazione a farsi dediche d’amore sui social. Nonostante questo apparente attaccamento senza fine, i due avevano annunciato la rottura nel 2018, per poi ritrovarsi alla fine del 2019.

Nelle intenzioni di Zayn Malik ci sarebbe quella di fare il padre a tempo pieno. Sfuma quindi la possibilità di poter organizzare una festa per il decennale del gruppo che comprenda tutti i componenti, com’era nei desideri dei molti fan.

La speranza di riunire il gruppo è sempre stata particolarmente accesa nei fan, che in questi anni hanno speso tutte le loro energie per cercare di riportarli al progetto iniziale della band con il quale sono diventati famosi in tutti il mondo. Si era parlato più volte della possibilità di una reunion, quasi sempre con l’esclusione di Zayn Malik che ha sempre sostenuto di voler proseguire nella sua carriera da solista.

L’ex One Direction aveva inoltre dichiarato di essere entrato a far parte del gruppo quasi per caso e di essere stato spinto dalla madre a intraprendere l’esperienza a X Factor, dove ha trovato i suoi compagni. La sua presenza per il decennale è però remota, ora quasi nulla visto l’imminente arrivo del bambino che sta aspettando dalla sua compagna Gigi Hadid.