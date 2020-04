Valutazione aggiornata per l’usato Samsung Galaxy S9 oggi 29 aprile

Con l’arrivo sul mercato dei nuovi Samsung Galaxy S20, senza dimenticare gli altri top di gamma Android, potrebbe essere forte di ricorrere alla valutazione dell’usato per il proprio Samsung Galaxy S9. Allo stesso tempo, anche coloro che sono alla costante ricerca di occasioni potrebbero cogliere la palla al balzo per portarsi a casa un device ancora oggi molto competitivo. Lo scopo del mio report aggiornato ad oggi 29 aprile, dunque, è quello di dare un contributo informativo sia a chi vuole vendere, sia a chi vuole acquistare. A distanza di mesi dal nostro ultimo intervento.

Così facendo, potreste ritrovarvi con un valore di riferimento per portarvi a casa il device o per venderlo, essendo trascorsi ormai due anni dalla sua commercializzazione. Inutile dire che con il trascorrere del tempo le considerazioni che mi appresto a condividere coi nostri lettori potrebbero cambiare, ragion per cui analizziamo la giusta valutazione attuale del Samsung Galaxy S9 usato. A patto che il dispositivo sia stati tenuti in buone condizioni fino a questo momento.

Valutazione usato con il Samsung Galaxy S9 ad aprile 2020

Qual è il corretto punto di incontro per chi vuole acquistare e vendere un Samsung Galaxy S9 usato? Da diversi giorni sto monitorando le inserzioni a tema, anche perché alcune persone a me vicine hanno chiesto consiglio proprio al sotto scritto. Ci sono diversi annunci che arrivano anche a 300 euro, ma come sempre avviene in questi casi c’è sempre un po’ di margine di trattativa. Morale della favola? Un device tenuto bene può prevedere una transazione di circa 250 euro.

Dovrebbe essere questo un prezzo onesto per chi vuole acquistare un Samsung Galaxy S9 usato e per chi intende sbarazzarsene, avendo puntato qualcosa di più recente. E voi che ne pensate? Ritenete che il valore descritto oggi sia congruo con il comparto hardware e software dello smartphone Android?