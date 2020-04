The Beatles Live Again by The Beatbox a Padova e Brescia nel 2021

The Beatles Live Again by The Beatbox, solo per due serate nel 2021.

Si tratta di un tributo ai Beatles ad opera della cover band The Beatbox; due gli appuntamenti in programma: 12 febbraio 2021 al Gran Teatro Geox di Padova e il 13 febbraio 2021 al Gran Teatro Morato di Brescia. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

Documenti video e testimonianze da parte di coloro che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima persona da Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles) a Pete Best (primo batterista dei Beatles), Renzo Arbore, Peppino Di Capri e tanti altri: The Beatles Live Again by The Beatbox – With Orchestra è lo show acclamato da critica e pubblico e riporterà in teatro la storia di una delle band più amate di sempre.

The Beatles Live Again by The Beatbox – With Orchestra è racconterà nuovamente la storia dei Beatles attraverso le voci e gli strumenti musicali del gruppo tributo The Beatbox. Lo spettacolo arriverà in Italia nel 2021 per la prima volta e il gruppo sarà affiancato da un’Orchestra live.

The Beatles Live Again by The Beatbox – With Orchestra è atteso in Italia il 12 febbraio 2021 al Gran Teatro Geox di Padova e il 13 febbraio 2021 al Gran Teatro Morato di Brescia per due date uniche.

Lo spettacolo sarà suddiviso in due tempi. Nel primo tempo viene raccontata la storia del gruppo dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullivan Show fino al memorabile concerto allo Shea Stadium.

Nel secondo tempo The Beatbox e l’Orchestra suoneranno i più grandi successi dei Beatles. In scaletta non mancheranno brani celebri come Love Me Do, She Loves You, A Hard Day’s Night, Help, Yesterday, Sgt Pepper’s, Hello Goodbye, Come Together, Let It Be, Something e Hey Jude.

Lo spettacolo si pone l’ambizioso obiettivo di far rivivere al pubblico la storia musicale dei Beatles ma anche di portare gli spettatori ad immergersi in un vero e proprio concerto del gruppo. Per realizzarlo nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four, il tutto “mixato” a scenografie vintage e colorate.

I biglietti per assistere ai due concerti The Beatles Live Again by The Beatbox – With Orchestra sono disponibili da oggi su zedlive.com, ticketmaster.it e presso i punti vendita autorizzati.

Prezzi dei biglietti

Prima platea: € 49,22

Seconda platea: € 43,34

Terza platea: € 36,92

Tribuna gold: € 36,92