Sarà così lo Xiaomi Mi Note 10 Lite (FOTO), atteso domani 30 aprile

Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite sarà un dispositivo che piacerà a molti, e che sarà presentato domani, giovedì 30 aprile. Il riferimento arriva direttamente dal forum ufficiale del produttore cinese, che svela qualche importante dettaglio anche sul design dello smartphone. Il device viene mostrato in rapporto al Mi Note 10, e si esibisce provvisti di un display piuttosto ampio, solcato da un notch a goccia in alto al centro, oltre che da una fotocamera posteriore con doppio flash LED collocata in un modulo rettangolare con angoli morbidi.

La certificazione FCC di fine marzo parlava dello Xiaomi Mi Note 10 Lite in riferimento alla sigla ‘M2002F4LG’ ha confermato che la scheda tecnica del dispositivo non sarà ridimensionata al ribasso rispetto al modello originale, fatta eccezione per il comparto fotografico, da 108MP sullo Xiaomi Mi Note 10 (qualche differenza doveva pur esserci per giustificare la biforcazione delle versioni). Per il resto, lo Xiaomi Mi Note 10 Lite dovrebbe includere uno schermo da 6.47 pollici con risoluzione FHD+ in formato 19:9, il processore Snapdragon 730G, il lettore di impronte digitali integrato nello schermo, una batteria da 5260mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W ed il sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

Domani 30 aprile ne sapremo di più anche relativamente ai dettagli di RAM e storage, oltre naturalmente che sul prezzo di vendita (un elemento che probabilmente ne decreterà anche l’eventuale impatto sul pubblico). In fondo non manca per nulla troppo tempo alla presentazione dello Xiaomi Mi Note 10 Lite: si tratta di aspettare pochissime ore prima di conoscerlo più da vicino e poterne eventualmente considerare l’acquisto non appena possibile. In base a quanto fin qui trapelato, pensate possa trattarsi del dispositivo che fa al vostro caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti qui sotto.