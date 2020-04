Presentazione ufficiale PS5, spunta una possibile data per l’evento

Quella della presentazione di PS5 è ormai diventata una vera e propria telenovela. Con tanto di rocamboleschi colpi di scena. E sì, perché a distanza di ormai (molto) meno di un anno dalla sua release effettiva, della nuova console di casa Sony non si conosce ancora il volto.

Se da un lato infatti i vertici del colosso nipponico hanno cominciato con il rivelarne le componenti hardware, dall’altro ancora nessuna informazione sul reveal completo. E a questo punto i fan cominciano a scalpitare.

Parrebbe però che qualcosa si stia muovendo (e meno male: siamo quasi a maggio! Ndr), con le prossime settimane che saranno cruciali. E nelle ultime ore sarebbe spuntata addirittura una data di riferimento.

PS5 svelata nelle prossime settimane?

Non manca il fermento sui vari forum globali, con i fan che non mancano di porre le loro domande. E talvolta queste ricevono risposte anche autorevoli. È il caso di ResetERA, fronte sul quale si è esposto Jeffrey Grubb di GamesBeat. Firma autorevole nell’ambito videoludico, che già in passato si è reso protagonista di reveal più che precisi per quanto concerne le date dei Nintendo Direct. Questa volta ha però alzato decisamente la posta, puntando bene il dito sul calendario e indicando il giorno della presentazione ufficiale di PS5. La nuova console di Sony, stando a quanto dichiarato in un post sul forum, sarebbe destinata a essere svelata il 4 giugno.

È senza dubbio una finestra temporale verosimile, e potenzialmente anche programmata da lungo tempo. Si tratta infatti del periodo subito antecedente quello che avrebbe dovuto ospitare l’E3 2020, la fiera losangelina ormai cancellata a causa del coronavirus. E non è da escludere che, nel frattempo, i piani della compagnia giapponese possano essere rimasti inalterati.

Bisognerà a questo punto pazientare e vedere se il tutto si concretizzerà, anche se il mese di maggio potrebbe offrire ai fan qualche succulento spunto. In ogni caso, si preannuncia un’estate bollente per chi attende PS5.

Fonte