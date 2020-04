Le riprese di Gomorra 5 slittano a data da destinarsi, il lungo sfogo di Salvatore Esposito sui social

È davvero un periodo complicato per tutti e specialmente per gli addetti ai lavori di cinema e tv che non sanno quando potranno tornare a lavoro sui tanti set che di solito, proprio in questo periodo, animano la nostra Penisola. Erano previste proprio in queste settimane anche le riprese di Gomorra 5 destinate a slittare a data da destinarsi visto che, al momento, nessuno sa quando si potrà tornare sul set. Il Governo continua a latitare quando deve dare alcune risposte forse perché impreparato o, forse, perché vuole attendere i risultati della graduale riapertura sperando che la curva dei contagi non torni a salire.

Da come ci comporteremo e da cosa succederà il prossimo 4 maggio dipenderà tutto il resto e, forse, anche la riapertura dei lavori in corso di serie tv, programmi televisivi e cinema. Lo stesso Salvatore Esposito ieri, sui social, ha deciso di lanciare il suo appello rispondendo ai fan sulle riprese di Gomorra 5 e sulla lavorazione di Fargo 4 a cui ha preso parte negli Usa.

Quando si potrà tornare a lavoro, l’amato Genny Savastano, dovrà concludere le riprese di Fargo e, molto probabilmente tornare in America, e poi sbarcare sul set di Gomorra 5 dando il via alle riprese che si protrarranno per qualche mese. Quello che sembra certo è che il pubblico dovrà rinunciare alla serie Sky per questo 2020 perché, se tutto andrà bene, i nuovi episodi potrebbero andare in onda non prima della primavera del 2021.

Tutto dipenderà da quando si potranno iniziare i lavori, da che punto si partirà (se da casting o riprese) e se si potrà davvero lavorare a pieno ritmo o ci saranno limitazioni e regole da rispettare. Le incognite sono ancora davvero tante ed è per questo che Salvatore Esposito si è lasciato andare ad un lungo sfogo sperando di smuovere le coscienze di chi si sta occupando dell’amministrazione del progetto “Fase 2” e “Fase 3”. Riguardo ai nuovi episodi di Gomorra 5 e di Fargo alla fine Salvatore Esposito ha riferito ai fan: “Amici , in molti mi state scrivendo e chiedendo quando potremo riprendere le riprese dei progetti a cui ho preso parte , #Fargo e #Gomorra5 su tutti . In realtà io non lo so . In realtà nessuno lo sa”.

Ecco di seguito il suo post integrale:

Inutile dire che rimangono nel mistero anche eventuali anticipazioni su Gomorra 5 e da dove si riprenderà dopo la sorpresa del finale del film di e con Marco d’Amore, L’Immortale. Ciro tornerà nella serie? Genny sarà ancora in quel bunker nei nuovi episodi? Sono domande che potrebbero ricevere una risposta proprio il prossimo anno a partire da adesso.